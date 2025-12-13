Quién es Víctor Valdepeñas, el canterano que podría debutar con el Real Madrid en Vitoria

El Real Madrid viaja a Vitoria en uno de los momentos más delicados de la temporada. A la irregularidad de resultados (solo dos victorias en los últimos ocho partidos) se suma una situación límite en defensa que ha llevado a Xabi Alonso a mirar hacia la cantera. Entre los nombres propios que emergen con fuerza aparece el de Víctor Valdepeñas (19 años), lateral izquierdo del Castilla que, a sus 19 años, podría vivir este domingo su debut oficial con el primer equipo blanco en Mendizorroza.

El conjunto madridista afronta el duelo ante el Deportivo Alavés con solo tres defensas del primer equipo disponibles: Antonio Rüdiger, Raúl Asencio y Dean Huijsen, recién recuperado. Las lesiones de Militao, Alaba, Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy, unidas a las sanciones de Fran García y Álvaro Carreras tras ser expulsados ante el Celta, han dejado el flanco izquierdo completamente huérfano. Ni siquiera la opción de Eduardo Camavinga está disponible, ya que el francés también ha caído lesionado. En este contexto de emergencia, Valdepeñas emerge como una solución real y no solo como un complemento de convocatoria.

Militao se fue lesionado del Real Madrid-Celta. / Associated Press/LaPresse / LAP

Una solución de urgencia… con opciones reales de jugar

La convocatoria de Víctor Valdepeñas no es un gesto simbólico. El cuerpo técnico valora seriamente su capacidad para adaptarse al exigente escenario de Vitoria, hasta el punto de que no se descarta que pueda salir incluso de inicio. La ausencia total de carrileros en el primer equipo convierte al canterano en una pieza clave dentro de un puzzle defensivo completamente alterado.

Xabi Alonso, fiel defensor del talento joven y profundo conocedor de la cantera blanca, ya ha demostrado en sus primeros meses al frente del banquillo que no le tiembla el pulso a la hora de apostar por jugadores formados en Valdebebas si el contexto lo exige.

Quién es Víctor Valdepeñas: perfil y características

Víctor Valdepeñas juega actualmente en el Castilla de Álvaro Arbeloa y destaca por una polivalencia muy valorada en el fútbol moderno. Aunque su posición natural es la de lateral izquierdo, también puede desempeñarse como central, algo especialmente útil dadas las circunstancias actuales del primer equipo.

Víctor Valdepeñas celebra su gol en la UEFA Youth League / INSTAGRAM: Valdee.21

Zurdo, con 1,88 metros de altura, Valdepeñas impone físicamente y combina potencia con velocidad. En registros internos del club ha llegado a superar los 34 kilómetros por hora, una cifra notable para un defensor de su envergadura. A ello suma un potente disparo lejano, una virtud poco habitual en laterales de perfil defensivo.

Un viejo conocido del primer equipo

La llamada de este fin de semana no es la primera vez que Víctor Valdepeñas se asoma al primer equipo del Real Madrid. La pasada temporada, Carlo Ancelotti ya lo convocó para un partido ante el Villarreal, aunque finalmente no llegó a debutar. Desde entonces, el canterano ha seguido creciendo, alternando entrenamientos con el primer equipo mientras consolidaba su progresión en las categorías inferiores.

El curso pasado fue especialmente significativo en su carrera: pasó del Juvenil A al Madrid C y posteriormente al Castilla, mostrando una evolución constante que convenció a los técnicos del club.

De Villa Rosa a Valdebebas: una carrera de ida y vuelta

La trayectoria de Valdepeñas no ha sido lineal. Se formó inicialmente en el Villa Rosa, antes de pasar por las categorías inferiores del Rayo Vallecano. En 2018, el Real Madrid lo incorporó a su cantera para el Infantil B, aunque un año después no terminó de cumplir las expectativas en el Infantil A y salió del club.

En 2020 recaló en el Leganés, donde permaneció tres temporadas y llamó la atención de clubes como el Villarreal. Finalmente, el Real Madrid decidió apostar de nuevo por él y repescarlo para su cantera, una decisión que, visto su crecimiento reciente, empieza a dar frutos.

Números que avalan su progresión

Más allá de las sensaciones, los números respaldan el buen momento del canterano. En la presente temporada, Víctor Valdepeñas suma dos goles, uno en Primera Federación con el Castilla y otro en la UEFA Youth League, demostrando que también puede aportar en el apartado ofensivo.

Víctor Valdepeñas / INSTAGRAM: Valdee.21

A sus 19 años, se encuentra ante una oportunidad que puede marcar un antes y un después en su carrera. El Real Madrid llega exigido, en cuadro y con la necesidad de reaccionar, y Valdepeñas representa esa mezcla de urgencia y esperanza que tantas veces ha encontrado el club en su cantera.