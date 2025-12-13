Xabi Alonso despeja las dudas y recupera a Rüdiger y Mbappé para el Alavés–Real Madrid

El Real Madrid viajará a Vitoria con una lista de 21 futbolistas para medirse al Alavés en Mendizorroza, en un encuentro condicionado por las numerosas ausencias pero también por dos noticias positivas: Xabi Alonso podrá contar con Antonio Rüdiger y con Kylian Mbappé. El delantero francés ha superado las molestias físicas que le impidieron estar al cien por cien en los últimos días y vuelve a una convocatoria en la que el técnico deberá recomponer piezas, especialmente en defensa.

El entrenador fue claro en la previa: “Recuperamos a Kylian, está bien para jugar y mañana veremos. Es una buena noticia”. Una declaración que alivia al madridismo en un tramo de la temporada donde cada punto es clave.

Mbappé vuelve y lidera la ilusión blanca

El regreso de Mbappé supone un refuerzo anímico y futbolístico para un Real Madrid que llega con lo justo a nivel de efectivos. Aunque Xabi Alonso no confirmó su titularidad, el simple hecho de tenerlo disponible amplía las opciones ofensivas y condiciona al rival.

Kylian Mbappé. / Associated Press/LaPresse / LAP

Rüdiger, por su parte, se perfila como el pilar defensivo de un once obligado a reinventarse por las múltiples ausencias en la zaga. Su liderazgo será clave en un estadio siempre exigente como Mendizorroza.

Un once condicionado por bajas y sanciones

Hasta nueve futbolistas se perderán el choque ante el Alavés: Carvajal, Trent, Militao, Alaba, Fran García, Carreras, Mendy, Camavinga y Endrick. En los casos de Endrick, Carreras y Fran García, la ausencia se debe a sanción tras las expulsiones sufridas en el último encuentro frente al Celta, un factor que ha obligado al cuerpo técnico a reajustar especialmente la línea defensiva. “No hay ninguna otra baja respecto al City, pero tenemos tres sancionados y es parte del juego”, explicó Xabi Alonso, que también destacó la aportación de los jóvenes del Castilla incluidos en la convocatoria.

Carreras habla con el cuarto árbitro junto a Xabi tras expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Celta / Manu Fernandez / AP

Ante la plaga de ausencias, varios canteranos viajarán con el primer equipo. El técnico valoró su papel tanto en el día a día como en los partidos oficiales: “Siempre que suben dan calidad al entrenamiento y mañana vamos con los que están bien y con los que nos ayudan”. La presencia de estos jóvenes no solo completa la lista, sino que ofrece alternativas y energía en un encuentro que se prevé intenso.

Con Mbappé de vuelta, Rüdiger como referencia defensiva y un equipo dispuesto a responder, el Real Madrid buscará en Vitoria tres puntos vitales para mantenerse firme en sus objetivos, demostrando que, incluso en la adversidad, sigue siendo un rival temible.

Posibles onces:

Deportivo Alavés: Sivera, Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada, Ibáñez, Blanco, Denis Suárez, Rebbach, Calebe, Boyé

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Camavinga, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinicius, Gonzalo, Rodrygo