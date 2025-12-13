Xabi Alonso despeja las dudas y recupera a Rüdiger y Mbappé para el Alavés–Real Madrid
El técnico blanco afronta el duelo en Mendizorroza con una convocatoria marcada por las bajas y las sanciones, pero con el regreso clave de Mbappé y la solidez de Rüdiger, en un partido decisivo antes del exigente calendario que se avecina
El Real Madrid viajará a Vitoria con una lista de 21 futbolistas para medirse al Alavés en Mendizorroza, en un encuentro condicionado por las numerosas ausencias pero también por dos noticias positivas: Xabi Alonso podrá contar con Antonio Rüdiger y con Kylian Mbappé. El delantero francés ha superado las molestias físicas que le impidieron estar al cien por cien en los últimos días y vuelve a una convocatoria en la que el técnico deberá recomponer piezas, especialmente en defensa.
El entrenador fue claro en la previa: “Recuperamos a Kylian, está bien para jugar y mañana veremos. Es una buena noticia”. Una declaración que alivia al madridismo en un tramo de la temporada donde cada punto es clave.
Mbappé vuelve y lidera la ilusión blanca
El regreso de Mbappé supone un refuerzo anímico y futbolístico para un Real Madrid que llega con lo justo a nivel de efectivos. Aunque Xabi Alonso no confirmó su titularidad, el simple hecho de tenerlo disponible amplía las opciones ofensivas y condiciona al rival.
Rüdiger, por su parte, se perfila como el pilar defensivo de un once obligado a reinventarse por las múltiples ausencias en la zaga. Su liderazgo será clave en un estadio siempre exigente como Mendizorroza.
Un once condicionado por bajas y sanciones
Hasta nueve futbolistas se perderán el choque ante el Alavés: Carvajal, Trent, Militao, Alaba, Fran García, Carreras, Mendy, Camavinga y Endrick. En los casos de Endrick, Carreras y Fran García, la ausencia se debe a sanción tras las expulsiones sufridas en el último encuentro frente al Celta, un factor que ha obligado al cuerpo técnico a reajustar especialmente la línea defensiva. “No hay ninguna otra baja respecto al City, pero tenemos tres sancionados y es parte del juego”, explicó Xabi Alonso, que también destacó la aportación de los jóvenes del Castilla incluidos en la convocatoria.
Ante la plaga de ausencias, varios canteranos viajarán con el primer equipo. El técnico valoró su papel tanto en el día a día como en los partidos oficiales: “Siempre que suben dan calidad al entrenamiento y mañana vamos con los que están bien y con los que nos ayudan”. La presencia de estos jóvenes no solo completa la lista, sino que ofrece alternativas y energía en un encuentro que se prevé intenso.
Con Mbappé de vuelta, Rüdiger como referencia defensiva y un equipo dispuesto a responder, el Real Madrid buscará en Vitoria tres puntos vitales para mantenerse firme en sus objetivos, demostrando que, incluso en la adversidad, sigue siendo un rival temible.
Posibles onces:
Deportivo Alavés: Sivera, Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada, Ibáñez, Blanco, Denis Suárez, Rebbach, Calebe, Boyé
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Camavinga, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinicius, Gonzalo, Rodrygo
