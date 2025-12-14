El alcalde de Ourense tilda al Athletic de xenófobo y Valverde responde

Que tanto el fútbol como la política suelen verse salpicados por las polémicas es un hecho. Da igual el protagonista, partido o equipo, siempre cae algo. Lo último llega tras el sorteo de Copa del Rey. Los clubes más modestos soñaban con medirse con Real Madrid y FC Barcelona como norma general, garantizándose así una mayor exposición mediática e ingresos.

El caso es que Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de la ciudad gallega, no sólo se lamentó de que no le tocara uno de los dos clubes deseados tras eliminar a todo un Primera como el Girona: "Todos esperábamos al Real Madrid o al Barcelona en el bombo. Era un bombo limitado a cuatro. Y hombre, esperando todos que nos tocara el 'Gordo'... pues es una forma de decir la pedrea". No conforme con mostrar sus prioridades, aprovechó para cargar contra la política "xenófoba" del Athletic Club.

Gonzalo Jácome, alcalde de Ourense, junto a Vinicius, Bellingham, Mbappé y Rüdiger / FdV

La política del Athletic... "hasta podría ser ilegal"

"El Athletic Club tiene una política discriminatoria, que en las leyes españolas laborales está prohibido el discriminar a alguien por su lugar de nacimiento y también en la contratación pública, sin embargo, en clubes deportivos se hace con total impunidad. Puedes utilizar el eufemismo que quieras, pero es un paralelismo claro con la xenofobia. Aquí sólo pueden jugar los nacidos en este sitio... Es una discriminación intolerable. Hasta podría ser ilegal. Imagínate que el Celta dice que ahora sólo ficha a gallegos. ¿Pero tú de qué vas? Eso sería xenófobo", criticó el líder de Democracia Ourensana sobre la política de fichajes de los de San Mamés de incorporar principalmente vascos o navarros.

La respuesta de Valverde

Ernesto Valverde, exjugador y técnico extremeño del Athletic Club, fue cuestionado al respecto. "¡Qué me dices!, ¿pero lo ha dicho en serio? Joder con los políticos. Ya está todo dicho". El Txingurri no quiso incidir más allá y zanjó la polémica con una sonrisa.