Vídeo de la polémica arbitral del Barcelona - Osasuna

Era el minuto 85 y el FC Barcelona mandaba en el marcador por 1-0 ante un CA Osasuna que tuvo varias ocasiones de gol a lo largo del partido. Los de Alessio Lisci sorprendieron con su planteamiento inicial y sólo Raphinha, Cordero Vega y el VAR evitaron que los rojillos sacaran algo positivo de la Ciudad Condal en un duelo que terminó 2-0 y con los navarros más cerca de lo esperado de los puestos de descenso.

Tanto locales como visitantes tuvieron sus ocasiones de gol, aunque la mejor fue un gol correctamente anulado a Ferran Torres en la primera parte por un fuera de juego previo revisado por el VAR. Después los minutos transcurrieron y el nerviosismo empezó a notarse en la grada. Sergio Herrera y la zaga osasunista estaban empezados en mantener el muro en su portería. Llegó el minuto 70 cuando el extremo brasileño abrió la lata. Jarro de agua fría para los rojillos y suspiro para los culés.

Raphinha abraza al técnico del Barcelona, Hansi Flick. / Jordi Cotrina

Los de Lisci, en cualquier caso, no se dieron por vencidos. Quedaban poco más de cinco minutos de encuentro cuando una falta lejana colgada al área culminó con gol del canterano Jorge Herrando. Era el empate. O lo hubiera sido en caso de subir al marcador, pero fue anulado en una jugada más que polémica. El árbitro señaló una falta previa de Catena sobre Joan García, que despejó de manera errónea para facilitar el remate final de Herrando. Eso es lo que estimó Cordero Vega, omitiendo que la caída de Catena venía precedida de un leve empujón de Eric García en el área barcelonista.

Un error arbitral mete en problemas el futuro de Lisci

Las protestas de la parroquia osasunista fueron evidentes, ya que entienden que si anula el gol, debía señalar el penalti previo. No fue así y un minuto después Raphinha anotó el definitivo 2-0 que sirve para ampliar la ventaja del Barça frente al Real Madrid de Xabi Alonso y, de paso, meter todavía en más problemas a Lisci. El exentrenador del Levante UD y Mirandés podría jugarse el puesto en una semana en la que visitan a la SD Huesca en Copa del Rey y recibirán al Deportivo Alavés en El Sadar.