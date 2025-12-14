Otro entrenador que cae en Primera: Luis Carrión, destituido

El regreso del Real Oviedo a Primera División se ha convertido en un via crucis en este primer tramo de temporada. El equipo carbayón sigue hundido en la clasificación de LaLiga EA Sports y ya ha destituido a dos entrenadores sin ni siquiera terminar la primera vuelta. Los asturianos han anunciado la destitución de Luis Carrión esta tarde cuando todo parecía indicar que el técnico iba a mantenerse en el cargo al menos hasta el inicio del mercado de enero.

La segunda etapa de Carrión en el Carlos Tartiere ha estado lejos de lo esperado, ya que no solo ha empeorado las sensaciones sino también los números de Veljko Paunovic con el Real Oviedo. Con Luis Carrión el equipo carbayón ha sumado 4 empates y 4 derrotas en los ocho partidos que ha dirigido al equipo, 'petardazo' incluido en Copa del Rey, donde cayeron contra el Ourense. El ahora seleccionador nacional Serbio también estuvo 8 partidos al frente del equipo, ganando 2 de ellos, por lo que haq sumado dos puntos más que Carrión.

“Es un día para pedir bastantes disculpas. Hoy no fuimos competitivos y ha sido un partido vergonzoso, solo podemos pedir disculpas”, han sido las últimas declaraciones de Carrión como entrenador del Oviedo tras la derrota contra el Servilla y horas

Real Oviedo - RCD Mallorca. / Paco Paredes / EFE

Este es el comunicado del Real Oviedo;

El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Luis Carrión como entrenador del primer equipo.

El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona.

El Real Oviedo quiere agradecer a Luis Carrión y a su cuerpo técnico su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el Club, deseándoles toda la suerte del mundo en su futuro profesional.