El entrenador que gana enteros para sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid

El futuro de Xabi Alonso pende de un hilo después de cosechar dos derrotas consecutivas. La mala imagen contra el Celta y la sensación de querer y ser dominante, pero, ni en esas, ser capaces de ganar, tal y como paso ante el Manchester City, coloca al entrenador donostiarra en una situación muy delicada. Y es que descolgados de la pelea por el título frente a un Barça dominante, Florentino Pérez activa su maquinaria para llevarse por delante a un técnico en el que confiaron tras sus exitosos años en el Bayern Leverkusen, pero que sirve de escudo para tapar todas las artimañas que se cocinan en la casa blanca.

Foto de archivo del entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni. (Real Madrid) / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

La lista de candidatos para el banquillo del Santiago Bernabéu es selecta, con Jurgen Klopp como uno de los más atractivos para coger los mandos del Real Madrid y alzar su vuelo. Y es que, parece ser, el cambio de Vinícius en El Clásico generó un incendio que ha sido imposible de apagar. El vestuario se ha dividido, las grandes estrellas del equipo blanco se han desconectado y la ausencia de compromiso es muy latente en cada partido. Sin un rumbo convincente, los focos apuntan, casi sin merecerlo, a Xabi Alonso. Lo que pase en Vitoria será decisivo. Sin embargo, en caso de descalabro, el Madrid mira de reojo a su base.

Arbeloa, en la recámara

Álvaro Arbeloa, según varios medios, gana enteros con el Castilla mientras el primer equipo está en una indefinición de la que le cuesta escapar. El entrenador tiene al filial del Real Madrid como un tiro y con opciones de ascender de categoría, sumando ocho jornadas consecutivas en promoción de ascenso. Es más, las estadísticas marcan que el Castilla, con Arbeloa a los mandos, ha ganado 150 partidos de los 196 disputados. Cifras más que reseñables y que lo colocan como un entrenador que, sin hacer demasiado ruido, se coloca como candidato a sustituir a Xabi Alonso.

En caso de cese en el Santiago Bernabéu, el técnico vasco se sumaría a un listado cuyo día de hoy está cargado de terremotos en los banquillos. El regreso del Real Oviedo a Primera División se ha convertido en un via crucis en este primer tramo de temporada. El equipo carbayón sigue hundido en la clasificación de LaLiga EA Sports y ya ha destituido a dos entrenadores sin ni siquiera terminar la primera vuelta. Los asturianos han anunciado la destitución de Luis Carrión esta tarde cuando todo parecía indicar que el técnico iba a mantenerse en el cargo al menos hasta el inicio del mercado de enero. La segunda etapa de Carrión en el Carlos Tartiere ha estado lejos de lo esperado, ya que no solo ha empeorado las sensaciones sino también los números de Veljko Paunovic con el Real Oviedo.

La Real Sociedad, mientras, ha hecho oficial este domingo el cese de Sergio Francisco, y Jon Ansotegi, hasta ahora entrenador del filial, se hará cargo del primer equipo hasta el parón de Navidades. Los malos resultados del conjunto realista, además de un fútbol pobre, han hecho que el hasta ahora máximo dirigente del plantel realista sea despedido tras cosechar el viernes la tercera derrota consecutiva, ante el Girona (1-2). La Real cerrará la jornada 16 a un solo punto del descenso. Jon Ansotegi, que el sábado logró una gran victoria en Riazor con la Real B (0-3), se hará cargo del primer equipo en forma de interino hasta que la dirección encuentre y firme a un nuevo entrenador. En principio, el de Berriatua solo estará en el compromiso copero ante el Eldense, aunque también podría dirigir al equipo en Valencia ante el Levante.