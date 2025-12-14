Pellegrino Matarazzo adelanta a Motta para el banquillo de la Real Sociedad tras el despido de Sergio Francisco

Sergio Francisco tenía las horas contadas en el banquillo de la Real Sociedad y este domingo ha sido cesado de manera oficial. El técnico vasco, que tomó las riendas del primer equipo tras un buen trabajo en el filial tras la marcha de Imanol, no ha podido mejorar las prestaciones del vestuario. Vestuario que ha ido viendo cómo la mayoría de sus mejores jugadores se iban marchando de la entidad. En los últimos años fueron Merino, Le Normand o Zubimendi algunos de los que hicieron las maletas, dejando mucho dinero en caja que no fue convertido en fichajes.

Con sólo cuatro victorias en 16 partidos, el conjunto easotarra acumula 16 puntos, uno por encima de los puestos de descenso. La paciencia de la directiva ha tocado fondo y ahora es el momento de dar un volantazo al rumbo de un equipo muy diferente al que hasta hace un par de campañas asombraba por su apuesta sobre el verde.

Sergio Francisco técnico de la Real Sociedad / EFE

Ansotegi - Agirretxe, como parche

El actual entrenador del Sanse, Jon Ansotegi, será el encargado de dirigir, de manera provisional, al equipo en los dos encuentros que restan antes del parón navideño. El también exfutbolista, Imanol Agirretxe, será el segundo entrenador. Ansotegi dirigirá este mismo domingo su primera sesión de entrenamiento con el primer equipo. En cualquier caso, será un parche puntual hasta que se anuncie a un nuevo entrenador.

Matarazzo, experiencia en Alemania

El técnico italoestadounidense se pasó varios años en la cantera del Nüremberg antes de ascender a ayudante de Julian Nagelsmann y según Marca, es el elegido. En 2019 empezó su carrera en solitario como inquilino del banquillo del Stuttgart antes de ser despedido en su tercera campaña y recalar meses después en el Hoffenheim, donde duró 9 meses. Lleva sin equipo desde hace un año.

Thiago Motta, en su etapa como entrenador de la Juventus / EFE

Thiago Motta, la alternativa

Son cuatro los candidatos que maneja la directiva para hacerse cargo de la Real Sociedad. Luis García era uno de ellos, pero ahora mismo es el italobrasileño Thiago Motta el que toma la delantera por el puesto. El joven preparador (43 años) jugó en Barça y Atlético antes de marcharse a la Serie A para defender primero al Génova y después al Inter de Milán, retirándose luego en el PSG. Precisamente con los parisinos empezó su carrera en los banquillos haciéndose cargo del sub-19. Génova, Spezia, Bolonia y Juventus fueron sus destinos hasta que fue cesado en marzo por los turineses. Ahora podría tener la gran oportunidad de entrenar en LaLiga con la Real Sociedad.