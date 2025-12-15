Atlas News

Las amenazas de Florentino Pérez a los árbitros: “Ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó”

Florentino Pérez ha presidido este lunes la tradicional comida de Navidad del Real Madrid CF con los medios de comunicación. Durante su discurso, el presidente del club merengue ha hecho varias alusiones a los árbitros y al ‘caso Negreira-FC Barcelona’. “¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia?”, se ha preguntado Florentino Pérez. Más información