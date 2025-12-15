Florentino Pérez ataca al Barça: "¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo arbitral de la historia?

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no da tregua al FC Barcelona ni en Navidad. En la tradicional comida con motivo de las fiestas de fin de año, el máximo dirigente blanco ha atacado con dureza a los árbitros y al club catalán por el polémico caso Negreira que le persigue en los últimos años.

Rodeado de los periodistas que habitualmente cubren la actualidad de los blancos ha asegurado en su discurso que "la mayor preocupación del club es la situación del arbitraje en España". Declaraciones, cuanto menos curiosas, si se atiende al histórico de beneficios arbitrales que tanto el Barcelona como el Real Madrid acumulan en la Liga.

Reflexiones navideñas de Florentino Pérez

"La Navidad es un momento de reflexionar. La mayor preocupación del Madrid es la situación del arbitraje en España. Es gravísima con el caso Negreira durante casi dos décadas. Daña la reputación de nuestra la Liga. Y es obligado que se haga justicia... Las instituciones han dejado solo al Madrid en esta lucha", apuntó con dureza.

El presidente madridista continuó atacando a los estamentos que rigen el fútbol español, LaLiga y la RFEF (Real Federación Española de Fútbol). "¿Cómo es posible que el jefe de los árbitros nos pida que pasemos página? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo es posible que la Federación y la Liga se comporten así? Tienen el deber de velar por la integridad de la competición. El caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy", valoró.

"Se han pagado ocho millones por informes de árbitros que nunca fueron conocidos por los entrenadores... Son los informes más caros del mundo. Mancha la imagen de nuestro deporte y existe la necesidad de un cambio radical", agregó.

Florentino, al más puro estilo Real Madrid TV, tuvo el descaro de quejarse del arbitraje en el Alavés - Real Madrid, donde Vinícius fue objeto de penalti no señalado, pero tampoco uno de Asencio a Carlos Vicente, que el presidente blanco obvia. "Fuimos arbitrados por un árbitro que nos amenazó antes de una final de Copa", indicó sobre González Fuertes, que estaba en el VAR en la final que menciona ante el Barça, y anoche en Mendizorrotza.

La recomendación del 'presi' a la prensa

"Parece ser que las zancadillas a Rodrygo y Vinícius no son penalti. Es posible que algún club haya descendido víctima del Caso Negreira. Se ha dañado la imagen de nuestro fútbol y se debe hacer justicia. El juez lo definió como corrupción sistémica, y en el Barcelona dijeron que eran pagos convenientes, ¿Por qué? ¿Para qué?", se preguntó mezclando su último partido de Liga con el caso Negreira, antes de acabar con una 'recomendación' a la prensa que le acompañaba: "El Madrid seguirá insistiendo y vosotros los medios jugáis un papel fundamental".