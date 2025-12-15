Así ha ido el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas para el combinado valenciano

Ha comenzado el camino para coronarse como las mejores de España. Este fin de semana se ha celebrado en Gijón y Cádiz la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Y como no podía ser de otra manera, tanto la sub-16 como la sub-14 de la Selección Valenciana Valenta ha estado presente en la cita. Encuadradas en el grupo 1 de Primera División ambas categorías se han medido contra Madrid, Asturias y Euskadi. Han sido tres días donde el balón no ha dejado de rodar y donde las sensaciones han sido agridulces. Especialmente para las más mayores, cuyo pase a la Fase Final peligra. No obstante, todo está aún por decidirse.

Una de cal y dos de arena

La aventura para la sub-16 comenzó de la misma forma que acabó: con derrota y un mal sabor de boca. En la primera jornada, las jugadoras de Fernando Lana fueron superadas por la Comunidad de Madrid tanto en el marcador como en el juego. Al filo del descanso el luminoso ya reflejaba un 2-0 en contra, tras las genialidades de Nata —bajó con el pecho el balón, se giró y batió a Rocío Pardo— y de Claudia Isla. El combinado valenciano intentó sin éxito rehacerse del duro golpe por medio de Natalia Andrés, Claudia Tendillo, María Ferrer o Merçé. Pero no fue el día.

El destino quiso que la victoria llegase frente a las anfitrionas. Y qué victoria. Dicen que a la tercera va la vencida y así fue. Porque el gol no llegó ni en la primera ni en la segunda ocasión, pero sí en la tercera. Claudia Tendillo filtró un balón entre líneas para el desmarque de Merçé Megías que está con la flechita hacia arriba —esta temporada suma 15 goles en 12 partidos con el Levante ‘D’—. Combinación granota que se tradujo en el primer tanto valenciano en el CESA. Lo mismo sucedió con el segundo, pero esta vez Merçé asistió a Cristina García que ganó en velocidad a las rivales y superó por bajo a la meta del Principado. Poco después, precisamente, fue una asturiana la que sentenció el choque para la Selección Valenta: Mara Fernández, jugadora del Villarreal ‘C’, puso el tercero desde los once metros.

Del amor al odio hay un paso y de la alegría a la rabia, también. Porque ese fue el sentimiento que dejó el último choque ante Euskadi, selección que se presentaba a la cita como la vigente campeona. Diez minutos fueron suficientes para que las vascas sentenciaran el partido. Poco pudo hacer Rocío Pardo, quien esta temporada ha tenido la oportunidad de entrenar con el primer equipo del Levante. La reacción del combinado valenciano llegó en la segunda parte, pero sin la fortuna del gol. “Hoy nos vamos con rabia, aunque la sensación después del partido no es del todo mala porque la segunda parte ha estado mejor”, explicó Fernando Luna, tras la derrota por 0-2 ante Euskadi.

La Fase Final peligra

Con tres puntos, tres goles a favor y cinco en contra, la Selección Valenta sub-16 tendrá un gran desafío por delante para acceder a la Fase Final del CESA. El rival al que habrá que batir es la selección de Andalucía. Y no sirve cualquier resultado: todo lo que no sea una victoria por tres o más goles no será suficiente. Pero tocará esperar hasta el mes de marzo, que es cuando se jugará el partido crucial.

Natalia Andrés en el estreno de la Selección en el CESA / FFCV

Las 'pequeñas' se crecen

A la selección sub-14 le fue algo mejor. Y eso que se estrenaron en la competición con derrota amarga ante la Comunidad de Madrid (1-0) en un partido que no estuvo exento de polémica. Cumplidos los primeros quince minutos, Ivana cayó derribada en área contraria, la asistente señaló penalti, pero finalmente todo acabó con saque de banda. La guardameta de las categorías inferiores del Levante, Imilce Domínguez, sostuvo al combinado valenciano con sus atajadas. Pero a ocho minutos del pitido final, una acción a balón parado desmoronó las ilusiones del equipo dirigido por Luis Sánchez.

Contra Asturias, la Selección sufrió de lo lindo. Las valencianas llegaron a estar por delante en el marcador (0-3), pero esa ventaja estuvo a punto de irse al pique ante un rival tenaz, que quería que los tres puntos se quedasen en casa. La vera la abrió Alexandra Svendova con un disparo con la diestra que superó por arriba a la meta del Principado. Sofía Ramos y Sara Rubert ampliaron la renta goleadora en la segunda parte y con apenas dos minutos de diferencia. El equipo se relajó con este resultado y ahí fue cuando las asturianas pisaron el acelerador. Tanto que un doblete de Lucía García puso contra las cuerdas a las de Luis Sánchez. Pero el marcador no volvió a moverse (2-3).

Dana celebra su gol con Adriana / FFCV

Las vigentes campeonas fueron el último rival de esta jornada de fútbol en Gijón. Las valencianas fueron superiores y lograron remontar el tanto inicial que Ione Tejada anotó desde los once metros. Pese al gol en contra, el partido lejos de complicarse, se puso de cara para la Valenciana: primero con un disparo de Sara Rubet que obligó la intervención de la meta rival, después con un golpeo franco que Carmen estrelló en la madera e Ivana lo intentó tras un saque de banda. Pero el premio del gol se lo llevó la jugadora de CF Gandia, Danna Climent, a falta de diez minutos para el pitido final. "Las jugadoras han estado enchufadas en todo momento y no se han venido abajo con el resultado en contra”, reconoció Luís Sánchez.

Dependen de sí mismas

La Selección Valenta sub-14 ha sumado en estas jornadas cuatro puntos, los mismos que Euskadi. Si bien, las valencianas tienen más goles a favor, por lo que ocupan la segunda plaza por detrás de la Comunidad de Madrid, que ha sumado nueve de nueve puntos posibles. Será en marzo cuando el equipo 'taronja' se enfrente a Galicia, selección que ocupa la tercera plaza en el Grupo 2. Y con los resultados obtenidos, el equipo 'taronja' depende de sí misma para acceder a la Final Four.