El Inter de Miami mantiene su apuesta por España y ficha a Sergio Reguilón

Inter Miami CF continúa dando pasos firmes en la construcción de un proyecto deportivo de alcance internacional. El club del sur de la Florida anunció oficialmente el fichaje del lateral izquierdo español Sergio Reguilón, quien firmó contrato hasta diciembre de 2027, con una opción de extensión hasta diciembre de 2028. La incorporación del defensor supone un salto de calidad y profundidad para la plantilla, aportando jerarquía, recorrido internacional y mentalidad competitiva.

Con este movimiento, Inter Miami refuerza una posición clave y confirma su intención de mantenerse como protagonista tanto en la MLS como en las competiciones internacionales, apostando por futbolistas con amplio bagaje en la élite del fútbol mundial.

Un refuerzo de jerarquía para el proyecto deportivo

A sus 28 años, Sergio Reguilón aterriza en Miami tras haber competido en dos de las ligas más exigentes del planeta: LaLiga española y la Premier League inglesa. Su llegada encaja plenamente en la visión del club, que busca combinar talento, experiencia y hambre de títulos.

“Es un proyecto muy ambicioso, un club campeón que está haciendo las cosas muy bien, y eso es lo que me atrae: venir aquí a seguir ganando y compitiendo. Mi objetivo es seguir ganando, ir a por las copas que nos falten y ganarlo todo aquí”, afirmó Reguilón. Sus palabras reflejan el ADN competitivo que Inter Miami pretende consolidar en su vestuario, con jugadores acostumbrados a luchar por objetivos importantes.

Un currículum de élite para reforzar a Inter Miami

Sergio Reguilón aterriza en la MLS con una trayectoria contrastada de más de 260 partidos oficiales, combinando 81 apariciones en la exigente Premier League y 56 en LaLiga, donde brilló por su proyección ofensiva, velocidad y capacidad de adaptación, además de una sólida experiencia internacional en Champions League, Europa League y Mundial de Clubes, un bagaje de máximo nivel que aporta fiabilidad y ambición al proyecto de Inter Miami CF.

Sergio Reguilon besa el trofeo de la Europa League / EFE

La llegada de Reguilón no solo fortalece el costado izquierdo de la defensa, sino que también incrementa la competitividad interna del plantel. Su experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora serán claves tanto dentro como fuera del campo, especialmente para los jugadores más jóvenes.

Inter Miami suma así a un futbolista que entiende la presión de los grandes escenarios y que llega con un objetivo claro: seguir ganando títulos y consolidar al club como una referencia del fútbol en Norteamérica.

Un reencuentro marcado por la tensión del Clásico 2018/19

El reencuentro entre Sergio Reguilón y Luis Suárez en Inter Miami trae a la memoria el recordado Clásico de la temporada 2018/19 en el Santiago Bernabéu, resuelto con triunfo azulgrana (0-1), en el que el lateral madridista se encaró tanto con el uruguayo como con Leo Messi, intercambiando insultos como “eres un payaso” o “conejo”, en un episodio de alta tensión que reflejó la intensidad y rivalidad extrema de aquel duelo