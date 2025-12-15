Real Madrid TV pierde los papeles y ataca nuevamente al arbitraje: "No me sorprende, esto ya no es un error humano"

El Real Madrid salvó la cabeza de Xabi Alonso después de ganar en Mendizorroza prácticamente sobre la bocina, sin ser superior al Alavés y con mucho sufrimiento. A pesar de la victoria, las dudas sobre la figura del entrenador vasco siguen latentes sobre la cabeza de Florentino Pérez, pero, a su vez, el club se encarga de desviar el foco hacia su principal diana y centro de culpabilidad: el arbitraje. Esta vez la víctima fue García Verdura, quien, pese a no señalar acertadamente un penalti sobre Vinícius, Real Madrid TV siguió con su mala praxis y se ensañó con su criterio.

La actitud del canal oficial del Real Madrid no sorprende viendo las declaraciones de un Xabi Alonso que, a pesar de estar en la cuerda floja, sigue la línea impuesta por un club caracterizado por sus faltas de respeto constantes hacia el mundo del arbitraje. “Me ha parecido penalti claro. Vini va muy rápido, hay contacto... y me sorprende mucho que no vaya ni al VAR. Dicho esto, no nos sorprende. Hay que seguir", dijo Xabi Alonso, quien puso en entredicho el trabajo del VAR al saber que González Fuertes, árbitro que pitó la final de Copa, estaba en la sala de videoarbitraje. “Tú lo has dicho. Y lo dejamos ahí”.

Alavés - Real Madrid. / Miguel Oses / AP

La indignación, palpable como pocas veces, reinó en el plató de Real Madrid TV. De García Verdura resaltaron que es catalán y que fue invitado a arbitrar el Trofeo Gamper del Barça. Por parte de González Fuertes, interpretaron que su presencia fue una amenaza tras la derrota la final de Copa de Rey que él arbitró. “Vamos a tener que empezar a tomar medidas. No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No os quepa duda de que el arbitraje español va a hacer historia. No vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando".

Alavés - Real Madrid. / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

CTA y Negreira como dianas

Y, cómo no, sacaron la carta de Negreira, pasando por alto el kilométrico historial de ‘atracos’ que tienen a sus espaldas, después de señalar a Fran Soto, nuevo presidente del CTA. "Antes era Medina Cantalejo, ahora es Fran Soto, que dice que hay que olvidar el caso Negreira. Esto es la mugrienta Liga Negreira, el Madrid compite con los brazos atados y debe jugar muy bien para competir. Es jornada tras jornada. Es clamoroso. Qué habrá pensado Fran Soto tras tantas repeticiones. El problema no son los vídeos de Real Madrid TV. No es una cuestión de intensidad, a esa velocidad con cualquier toque te vas al suelo. No es un error humano. Esto tiene otro nombre. Es una decisión clara: no pitarlo porque no quieren García Verdura y Gonzáles Fuertes. Siguen los hijos de Negreira y están prevaricando”, comentaron en Real Madrid.