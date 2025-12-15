Sorprendente nuevo entrenador para el Real Oviedo: Almada quiere irse y el Valladolid le suspende
Guillermo Almada, muy discutido e incluso actualmente suspendido en el Real Valladolid, es el elegido por el máximo accionista de los asturianos como tercer técnico de la temporada
El Real Oviedo tiene muy mala pinta esta temporada. 16 partidos de LaLiga han sido suficientes para despedir primero a Paunovic, entrenador con el que ascendieron, y a Luis Carrión, con quien no ha ganado ninguno de los nueve encuentros disputados. Es más, con el catalán en el banquillo sólo ha logrado marcar goles en el empate ante el Girona (3-3) de la décima jornada.
En estos momentos, los asturianos tienen 10 puntos y sólo superan al Levante UD en la tabla, aunque los valencianos cuentan con un partido menos disputado por culpa de la borrasca Emilia.
En plena crispación toca solventar los problemas deportivos y la crispación social por la mala gestión. Prueba de ello la información recoge La Nueva España por la que unos 200 aficionados azules esperaron desde las ocho de la tarde a la llegada de los futbolistas con gritos y abucheos, pero el momento más tenso llegó con la salida de Luis Carrión, obligando a intervenir a los cuerpos y fuerzas de seguridad para proteger el vehículo y permitir su circulación.
Almada, el elegido para entrenar al Oviedo...
A la mala decisión de despedir a Paunovic para contratar a Carrión hay que sumarle ahora la decisión de la directiva oviedista de intentar fichar a un técnico con contrato. Se trata de Guillermo Almada, entrenador uruguayo de 59 años que actualmente se encuentra en el Real Valladolid. Como es evidente, la insistencia del presidente del Real Oviedo debe traducirse en una negociación y compensación al conjunto pucelano. No parece muy difícil que se llegue a un acuerdo, ya que los del Zorrilla se encuentran en mitad de tabla y el banquillo está más que discutido. De ahí la sorpresa por la elección de Jesús Martínez, máximo accionista del Real Oviedo y presidente del Grupo Pachuca.
... Suspendido por el Valladolid
Además, este lunes el veterano técnico ha sido suspendido por su todavía club por mostrar su deseo de abandonar la entidad para fichar por el cuadro asturiano. Sisinio González, histórico jugador pucelano, será el técnico interino blanquivioleta y dirigirá al Real Valladolid en Eibar.
Queda claro que las intenciones del presidente pasan por reclutar a un viejo conocido que triunfó con Pachuca en el pasado.
