Zasca del Bayern Leverkusen al Real Madrid por Xabi Alonso: "No dejamos al entrenador aislado"

Xabi Alonso se encuentra en arena movedizas en el Real Madrid debido a la ausencia de resultados positivos, pero su pasado en Alemania aún sigue latente. El Bayern de Munich fue campeón de la Bundesliga bajo su mandato y la figura del vasco siempre estará en un altar. Por ello, Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, fue muy claro al pronunciarse sobre el momento complicado que vive su exentrenador en el Santiago Bernabéu. El CEO del conjunto bávaro que recientemente tuvo un encuentro con el técnico y aprovechó para lanzar un 'zasca' a la entidad blanca por no valorar, respetar ni arropar a Xabi Alonso.

Xabi Alonso, durante la rueda de prensa de este sábado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. / Sergio Pérez / EFE

“Durante el parón de selecciones pasé un fin de semana en Madrid y el cuerpo técnico junto a la familia estuvieron dos veces en nuestra casa. Mantenemos una relación excelente; al final, durante esos tres años fuimos prácticamente una familia. Sé que siguen nuestros partidos y nosotros hacemos lo mismo con los suyos, hay un seguimiento mutuo. Mañana veré al Real Madrid y hoy estoy convencido de que ellos verán el Leverkusen-Colonia. Existe un gran respeto y cariño entre nosotros y seguimos en contacto permanente”, explicó Carro en Sky Sports después de la victoria del Leverkusen ante el Colonia.

Mensaje directo a Florentino

Cuestionado sobre si le daría algún consejo, Carro fue claro y contundente. “No le damos ningún consejo. En su día nos habría gustado que se quedara aquí, pero sabemos que es un entrenador con un talento enorme que ahora se mueve en un contexto muy distinto en Madrid. Si el presidente afirma que el entrenador es un mal necesario, si se le deja solo y siempre es él quien asume las críticas, la situación cambia mucho respecto a lo que vivió en Leverkusen, donde todos trabajábamos en la misma dirección y nunca dejamos al entrenador aislado a nivel político”, concluyó.