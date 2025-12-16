La calculadora de la Champions para los equipos españoles

El fútbol español quiere un pleno europeo. Por el momento, dos equipos continuarán su aventura en esta nueva Champions. El Barça, encabezando la clasificación, ya tiene asegurado el billete a cuartos de final —con todo lo que eso significa—. El Real Madrid es el otro equipo que avanzará en la cita europea. Pero a las de Pau Quesada se les presenta un doble escenario: o se 'cuelan' entre las cuatro mejores o acceden a la eliminatoria a doble partido que se disputará entre los equipos clasificados del quinto al duodécimo puesto. La única incógnita, por tanto, es el Atlético de Madrid. Eso sí, tras su empate ante el Bayern de Munich, el objetivo está más cerca.

El Barça quiere el liderato

En una muestra más de ambición, las azulgranas no se conforman solo con el pase a cuartos. Quieren también el liderato. Y tienen todo encarrilado para poder conseguirlo: basta con ganar al Paris FC este miércoles, en la última jornada —será unificada y todos los partidos se disputarán a las 21:00h— de la fase de liga. Otro resultado —que empaten o pierdan y el OL Lyonnes gane su partido— podría alterar el orden de los factores, pero no el producto: las de Pere Romeu seguirían estando entre las cuatro mejores.

En una temporada donde la plantilla del primer equipo es corta —hasta seis jugadoras del Barça B han entrado en la convocatoria— y donde las lesiones no han dado ni un respiro —Ona Batlle, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo son baja—, es crucial para el Barça acceder directamente a los cuartos de final. Así evitaría dos partidos de máxima exigencia y podría dosificar esfuerzos en un calendario ya de por sí cargado.

Las esperanzas del Madrid

La aventura de las blancas en la competición continuará pase lo que pase ante el FC Twente. Eso sí, no es lo mismo hacerlo con la tranquilidad de estar en los cuartos que teniendo que disputar la eliminatoria a doble partido para acceder a estos. El objetivo es complejo, pero aún está al alcance. Las de Pau Quesada no dependen de sí mismas, pero tienen ante ellas un amplio abanico de posibilidades. Tendrían que vencer al equipo holandés y esperar el batacazo de la Juventus o Chelsea. Otra opción, en caso de que tanto el Real Madrid como sus rivales en la lucha superen su partido, sería ganar al Twente por un gol más de lo que venza el conjunto bianconeri —ambos están empatados a puntos y en el golaveraje—.

“Sabemos que en su casa son fuertes. Allí el Chelsea no fue capaz de ganar, vienen de hacer un gran partido en Londres contra el Arsenal… En su casa, con el apoyo de la afición, es un rival que tiene el balón y es agresivo. Tendremos que hacer un partido muy bueno para acabar con los tres puntos y a por ello vamos”, explicó el técnico valenciano, que no podrá contar ni con Maëlle Lakrar ni con Iris Santiago por sanción. "Las dos jugadoras que no podrán viajar son una gran pérdida. Pero creo que este año hemos mostrado una gran profundidad de equipo y las jugadoras que han entrado y han jugado han mostrado que están al nivel", comentó al respecto Caroline Weir.

Iris Santiago ve la cartrulina roja en el partido ante el Wolfsburgo / Angel Martinez

El pase del Atleti a tiro

La lucha de las colchoneras radica de hacerse un hueco entre las doce mejores y, así, poder jugar el play-off de acceso a los cuartos. Objetivo que, tras el empate in extremis ante el Bayern de Múnich —gracias a la dianense Fiamma Benítez— está más cerca de certificarse. Al igual que a sus compañeras de la capital madrileña, al Atleti se le presentan varios escenarios. El más favorable sería que puntuasen ante el OL Lyonnes —con el empate sería suficiente para estar dentro—.

Pero incluso la derrota les serviría a las de Víctor Martín, porque sus rivales en la lucha, OH Leuven y Valerenga, se enfrentan a Arsenal y Bayern, respectivamente. Dos duelos donde ni las belgas ni las noruegas parten como favoritas. En el caso de que el Valerenga gane a las alemanas y las rojiblancas caigan ante las francesas, habría empate de puntos (7) entre estos dos clubes. Pero aun así, sería el equipo español el que accediese a la siguiente ronda eliminatoria, pues el golaveraje lo tiene ganado el Atlético de Madrid: más ocho frente al menos dos del equipo nórdico.