José Bordalás, en la agenda de la Premier League

El nombre de José Bordalás vuelve a situarse en el centro de la actualidad futbolística. El técnico del Getafe CF ha despertado el interés de la Premier League, concretamente del Crystal Palace, que ya trabaja en posibles escenarios ante la más que probable salida de Oliver Glasner al término de la temporada 2025-26. La información, adelantada por la Cadena SER y reforzada por distintos medios, coloca al entrenador español como uno de los perfiles mejor valorados por la directiva inglesa.

Bordalás, en la banda / EFE

Con el Getafe instalado en la zona media de LaLiga, Bordalás podría estar afrontando su última campaña al frente del conjunto azulón. Su contrato se acerca a su final y, por el momento, no existe una renovación cerrada, lo que alimenta los rumores sobre un cambio de aires que podría llevarle, por primera vez, al fútbol inglés.

Una posible vacante en Selhurst Park

El Crystal Palace vive meses de incertidumbre en los despachos. Oliver Glasner, que ha logrado estabilizar al equipo en la Premier League y firmar actuaciones destacadas en competiciones coperas, no tiene intención de prolongar su contrato más allá de 2026. El técnico austríaco aspira a dar un salto a un club de mayor dimensión en Inglaterra, lo que ha obligado al Palace a estudiar alternativas con antelación.

En ese contexto, la figura de Bordalás ha ganado fuerza. Su experiencia en escenarios de máxima exigencia y su capacidad para sacar rendimiento a plantillas limitadas encajan con el perfil que busca el club londinense para mantener su competitividad en la élite.

¿Por qué gusta José Bordalás en la Premier League?

José Bordalás, de 61 años, es uno de los entrenadores españoles con mayor recorrido en las últimas dos décadas. Su sello es reconocible: intensidad, orden defensivo, disciplina táctica y un alto compromiso físico, cualidades que tradicionalmente han tenido buena acogida en la Premier League.

José Bordalás, durante el Valencia - Getafe en Mestalla / EFE

Su etapa más brillante llegó en la temporada 2018-19, cuando llevó al Getafe a un histórico quinto puesto en LaLiga, quedándose a las puertas de la Champions League. Además, logró ascensos y consolidaciones con clubes como Alavés y Getafe, y sumó experiencia en un entorno de alta presión durante su paso por el Valencia CF.

Para el Crystal Palace, Bordalás representa un perfil contrastado, capaz de maximizar recursos y construir equipos sólidos, algo clave en una liga tan exigente como la inglesa.

El factor Uche y los vínculos con el Palace

Uno de los elementos que refuerzan el interés es la presencia en el Crystal Palace de Christantus Uche, futbolista que brilló bajo las órdenes de Bordalás en el Getafe. El conocimiento mutuo y la buena relación entre técnico y jugador podrían facilitar la adaptación del entrenador español al vestuario inglés.

Christantus Uche llevó de cabeza al Celta en la primera jornada de la Liga / EFE

Además, Bordalás nunca ha ocultado su admiración por la Premier League, una competición que valora especialmente por su ritmo, intensidad y cultura futbolística. El proyecto del Palace podría ofrecerle el contexto ideal para dar ese salto internacional que hasta ahora se le ha resistido.

Contrato, rumores y escenario real

A día de hoy, no existe ningún acuerdo ni negociaciones oficiales confirmadas entre el Crystal Palace y José Bordalás. Todo se mueve en el terreno de la rumorología y la planificación estratégica de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el hecho de que el contrato del técnico con el Getafe esté próximo a finalizar y que no haya avances públicos en su renovación mantiene abierta la puerta a una salida.

Desde el entorno del entrenador se insiste en la cautela, aunque se reconoce que una oferta firme desde la Premier League sería difícil de rechazar, tanto a nivel profesional como personal.

Un posible cambio de ciclo para Bordalás y el Getafe

Si finalmente se concreta el interés, el verano podría marcar un punto de inflexión tanto para José Bordalás como para el Getafe CF. El club madrileño debería afrontar la búsqueda de un nuevo líder en el banquillo, mientras que el técnico español tendría la oportunidad de medirse en una de las ligas más mediáticas y competitivas del mundo.

Por ahora, el futuro de Bordalás sigue en el aire, pero su nombre ya resuena con fuerza en Inglaterra. La Premier League observa, el Crystal Palace estudia y el entrenador del Getafe espera. El desenlace, como siempre en el fútbol, llegará cuando termine de rodar el balón.