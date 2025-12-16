Del Leganés a costarle 100 millones al Manchester City de Guardiola

Yan Diomande ha 'explotado' definitivamente en el RB Leipzig. Tras una fuerte irrupción en el CD Leganés durante la última parte de la pasada campaña, el club alemán apostó por el extremo y pagó 20 millones de euros por su fichaje. Ahora, se ha convertido en unos los grandes nombres propios de la Bundesliga y del fútbol mundial, e incluso podría protagonizar uno de los traspasos del año.

En el radar de los grandes clubes solo unos meses

Con 6 goles y 3 asistencias en 14 partidos, ya ha comenzado a llamar la atención de los grandes clubes europeos. El costamarfileño une en su juego potencia, desborde y velocidad, colocándolo en el radar de equipos del tamaño del Manchester City o el FC Barcelona.

El equipo 'skyblue' sigue muy de cerca la situación del delantero de Abidjan y pretende hacerse con sus servicios próximamente. Mientras tanto, la entidad blaugrana también está pendiente a Diomande, pero su margen de maniobra para acometer un fichaje tan costoso es mucho más limitado que los de la Premier League, con mayor músculo financiero. La cifra que pagó en verano el Leipzig parecía disparatada en un inicio, pero tras solo pasar unos meses la sensación es que podría haber salido barato, pues los de Red Bull venderán al futbolista por un precio mucho más alto.

SEVILLA, 04/05/2025.- Pedrosa (d) del Sevilla FC y Yan Diomande (i) del Leganés este domingo, durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports, entre el Sevilla FC y el CD Leganés, en el estadio Ramón Sánchez Pizjúan de la capital andaluza. EFE/ Raúl Caro / Raul Caro / EFE

Una importante cifra que tendría repercusión en España

Según informa Sky Sports, el interés del Manchester City responde al plan de Pep Guardiola de renovar progresivamente el ataque 'cityzen'. Por su parte, desde los medios germanos señalan que el Leipzig no está por la labor de negociar a la baja por el jugador. Para traspasarlo, el club alemán exige una cifra cercana a los 100 millones de euros. De esta forma, los mancunianos parten con ventaja en una operación que tendría consecuencias en el Leganés, pues el cuadro 'pepinero' se guardó un porcentaje de futura venta que, aunque sea pequeño, se trataría de una cifra considerable teniendo en cuenta el precio del traspaso.