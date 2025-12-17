El club que ha decidido denunciar al FC Barcelona por 'mala fe'

En 2022, el Racing de Santander vendió a la 'perla' de su cantera al FC Barcelona. El club blaugrana se hizo con los servicios de Pablo Torre a cambio de 5 millones de euros para tratar de rejuvenecer el centro del campo y con el objetivo de que se asentase en el once a medio-largo plazo. No fue así, y el jugador cántabro nunca terminó de gozar de continuidad, ni en 'Can Barça' ni en su préstamo al Girona de Míchel.

La razón de la denuncia

La campaña pasada permaneció en el Barcelona, sin embargo, solo disputó 14 partidos entre todas las competiciones, de ahí que la entidad catalana decidiese dejar de contar con él y darle salida en forma de traspaso a otro club. Ahí apareció el RCD Mallorca, que aprovechó la oportunidad para contratar a un futbolista que pudiese subir su nivel en el centro del campo. La operación para que Torre se marchase al club bermellón se cerró en 4,95 millones de euros, donde radica el motivo de la denuncia.

El Racing vendió por 5 'kilos' al futbolista, por tanto, el precio del traspaso del centrocampista al Mallorca deja al club cántabro sin cobrar las plusvalías del fichaje. Desde el equipo verdiblanco entienden que la operación se realizó 'a mala fe' para que el cuadro santanderino no cobrase ni un euro por el movimiento. De tal forma, Manuel Higuera, presidente del Racing, anunció en la Junta General de Accionistas que el club emprendería acciones legales contra el Barça.

Pablo Torre en su presentación con el RCD Mallorca / RCD Mallorca

Las declaraciones del presidente

"La operación está hecha para evitar pagar al Racing y por tanto nos dejan sin lo que nos corresponde. Debo defender los intereses de mi club, no quiero ningún enfrentamiento con el Barcelona, pero lucharemos por lo que nos corresponde", aseguró Higuera. Por su parte, en la denuncia el Racing indica que Pablo Torre ha sido tasado por el FC Barcelona en 10 millones de euros, es decir, la cláusula de recompra que se ha guardado el club blaugrana por el jugador.