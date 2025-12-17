Fabio Silva tramita su regreso a LaLiga

Fábio Silva quiere volver a España. Los primeros meses del futbolista portugués en Dortmund no están yendo tal y como se esperaba. El ex de la UD Las Palmas no ha gozado de muchos minutos en la plantilla dirigida por Niko Kovac. Silva quiere estar en el Mundial que se celebra el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que estaría buscando una salida de la ciudad alemana en la próxima ventana de fichajes, y regresar a España sería uno de los escenarios que el jugador de 23 años está meditando.

Fabio Silva, con el Dortmund. / EFE

Fábio Silva aterrizó en Alemania en las últimas horas del mercado de fichajes del pasado verano. El Borussia Dortmund ganó la batalla en la que también participaron otros equipos germanos como el RB Lepizig, el Bayer Leverkusen o el Wolfsburgo. El equipo del Signal Iduna Park abonó una cantidad cercana a los 27 millones de euros al Wolverhampton Wanderers.

Tras su gran campaña como cedido en la UD Las Palmas, en la que se consagró como máximo goleador del equipo 'pío-pío' con 10 goles, entre la afición amarilla y negra había grandes expectativas por su fichaje, pero hasta el momento, su escasa participación ha estado lejos de cumplir con estas: Silva apenas ha superado los 130 minutos entre todas las competiciones y no ha partido de inicio en ninguna de sus diez actuaciones con conjunto alemán. Sería precisamente este el motivo por el que el atacante luso estaría meditando una salida.

El Betis, cerca de incorporarlo

Según apunta el periodista Sacha Tavolieri, el Betis se encuentra en disposición de incorporar a Fabio Silva en sus filas durante el próximo mercado de invierno. El combinado verdiblanco ya ha avanzado de manera significativa para asegurar la llegada del portugués, que tiene la Copa del Mundo de 2026 como el foco que tiene por delante conseguir, que milita en el Borussia Dortmund desde el pasado verano y donde no está teniendo los minutos que se esperó después de salir de Las Palmas. Las negociaciones entre ambas entidades, en estos momentos, se centran en la posibilidad de que la cesión incluya una opción de compra, ya que el futbolista de 23 años está tasado en una cantidad aproximada a los 28 millones de euros según Transfermarkt, una cifra que los clubes mencionados tendrían dificultades difícilmente alcanzarían.