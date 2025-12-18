Tres jugadores del Real Madrid entre los sancionados en LaLiga para la Jornada 17

La jornada 17 de LaLiga española arranca este mismo viernes con el encuentro del Valencia CF ante el Mallorca en Mestalla. Un partido en el que el técnico no tiene sancionados, pero sí tiene a José Luis Gayà como uno de los apercibidos que en caso de ver amarilla se perderían la jornada 18. ¿Cuáles son los sancionados y apercibidos esta semana? Esa es la pregunta que se hacen además de los aficionados al fútbol, muchos apasionados del Fútbol Fantasy, del Biwenger y de muchas otras plataformas de juegos fantasy. Aquí la lista:

Estos jugadores no estarán disponibles por expulsiones recientes o sanciones del Comité de Disciplina:

Daniel Carvajal (Real Madrid) — suspensión por sanción disciplinaria/expulsión (no disponible esta jornada)

Endrick (Real Madrid) — suspensión por expulsión (roja directa)

Álvaro F. Carreras (Real Madrid) — suspensión por expulsión (roja directa)

Carreras habla con el cuarto árbitro junto a Xabi tras expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Celta / Manu Fernandez / AP

Sancionados por acumulación de tarjetas o doble amarilla

Estos jugadores cumplen sanción por amarillas acumuladas o por doble amonestación:

Dani Vivian (Athletic Club) — sanción por acumulación de tarjetas amarillas

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) — sanción por acumulación de tarjetas amarillas

Andrei Ratiu trata de frenar a Vinícius en el partido entre el Rayo y el Real Madrid / Mariscal / EFE

Jon Aramburu (Real Sociedad) — sanción por acumulación de tarjetas amarillas

David Carmo (Real Oviedo) — sancionado tras doble amarilla en un partido, aunque en su caso ya se lo perdía porque está en la Copa África.

Por su parte, los jugadores de LaLiga EA Sports 2025-26 que están apercibidos de sanción tras la jornada 17, es decir, que están a una tarjeta amarilla de perderse la siguiente jornada por acumulación son los siguientes:

Apercibidos

Brais – Real Sociedad (4)

Jon Gorrotxategi – Real Sociedad (4)

David Affengruber – Elche (4)

Maffeo – Mallorca (4)

Tajon Buchanan – Villarreal (4)

Nianzou Tanguy Kouassi – Sevilla (4)

Lucas Torró – Osasuna (4)

Pol Lozano – Espanyol (4)

Vitor Reis – Girona (4)

Victor Parada – Alavés (4)

Zubeldia – Real Sociedad (4)

Manu Sánchez – Levante (4)

David Carmo – Oviedo (4)

Gayá – Valencia (4)

Domingos Duarte – Getafe (4)

Pere Milla – Espanyol (4)

Josep Chavarría – Rayo Vallecano (4)

Bryan Gil Salvatierra – Girona (4)

Souza – Real Betis (4)

Abel Bretones – Osasuna (4)

Abde Rebbach – Alavés (4)

Aurélien Tchouameni – Real Madrid (4)

Koke – Atlético de Madrid (4)

Santiago Mouriño – Villarreal (4)

Djene – Getafe (4)

Omar (Espanyol) – Espanyol (4)

Estos jugadores, si reciben una tarjeta amarilla en la jornada 17, serán sancionados y se perderán la jornada 18.