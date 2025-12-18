La posible primera alineación de Guillermo Almada en el Real Oviedo: sistema, estilo y claves Fantasy

El Real Oviedo se enfrenta este sábado al Real Celta de Vigo en el partido correspondiente a la última jornada de LaLiga EA Sports en 2025. Los carbayones estrenan al tercer entrenador de la temporada tras las destituciones de Veljko Paunovic y de Luis Carrión.

La propiedad del Real OvIedo ha apostado por un técnico de su confianza. Guillermo Almada, el técnico uruguayo de 56 años, aterriza en el Real Oviedo tras una trayectoria extensa que incluye etapas exitosas en Pachuca, Santos Laguna y Barcelona SC, y una reciente experiencia en el Real Valladolid antes de su llegada a Asturias, donde estaba muy discutido por la afición pucelana.

El esquema 4-2-3-1 es el sistema más repetido por Almada en su carrera. / EFE

¿Cómo puede encajar el estilo de Almada en el Real Oviedo?

A priori Almada es un entrenador con una filosofía de juego que combina un juego con mentalidad ofensiva, presión intensa y construcción desde atrás, generalmente trabajando con un 4-2-3-1 como sistema base.

Este estilo se caracteriza por:

Controlar el balón y construir juego desde atrás , con el doble pivote proporcionando equilibrio.

, con el doble pivote proporcionando equilibrio. Transiciones rápidas y verticales , aprovechando espacios entre líneas y movimientos ofensivos de los extremos

, aprovechando espacios entre líneas y movimientos ofensivos de los extremos Presión alta tras pérdida para recuperar en zonas avanzadas.

Además, Almada ha mostrado en sus clubes preferencia por futbolistas que:

Tengan buen toque y lectura del juego en zona media para filtrar pases conectados.

en zona media para filtrar pases conectados. Sean veloces y habilidosos por las bandas o en posición de mediapunta para generar superioridades.

para generar superioridades. Sean capaces de presionar y recuperar con intensidad desde posiciones adelantadas.

Su paso por el Real Valladolid estuvo marcado por la intención de implantar este estilo, aunque con resultados irregulares, dejando un promedio de puntos por partido inferior al que había logrado en México.

El sistema favorito de Almada: 4-2-3-1 con variantes

La formación más reutilizada por Almada es el 4-2-3-1, que en Fantasy permite destacar perfiles de jugadores clave como:

Un ’10’ creativo detrás del delantero

detrás del delantero Extremos que rompan líneas

Un pivote defensivo que equilibre labores de recuperación y salida limpia

Perfiles que encajan con Almada en clave Fantasy

Portero seguro, con mando en el área : para iniciar construcciones desde atrás.

: para iniciar construcciones desde atrás. Laterales con recorrido : que apoyen la transición y sumen opciones de centros o incursiones ofensivas.

: que apoyen la transición y sumen opciones de centros o incursiones ofensivas. Pivote defensivo sólido con buena lectura para frenar contragolpes y conectar hacia adelante.

con buena lectura para frenar contragolpes y conectar hacia adelante. Mediapunta creativo que genere asistencias y movilidad constante.

que genere asistencias y movilidad constante. Delantero móvil que pueda caer a bandas y asociarse con interiores.

Los extremos y el mediapunta serán piezas clave en el Real Oviedo de Almada. / LaLiga

La posible primera alineación de Guillermo Almada en el Real Oviedo

Ateniéndose a estas características por un juego ofensivo de control de balón y que es radicalmente opuesto a los que tenían Paunovic o Carrión. Este podría ser un esbozo de alineación para el Real Oviedo.

Aaron Escandell es inamovible bajo los palos. La defensa estaría formada por Lucas Ahijado, David Costas, Dani Calvo y Alhassane. A priori las bajas de Nacho Vidal y David Carmo obliga a que Almada apueste por Ahijado en la derecha y Calvo en el centro de la zaga, todo y que Costas se ha recuperado a tiempo y quedándose en el banquillo un jugador con menos salida de balón como Bailly.

El centro del campo estaría comandado, evidentemente por Santi Cazorla, que vuelve tras lesión. Junto a él los dos jugadores que más se parecen al estilo de Almada son Dendoncker como pivote creador y Colombatto como jugador de transiciones y con metros a sus espaldas.

Las dos bandas con algo más de habilidad y velocidad para abrir el campo con Ilyas y Hassan y Fede Viñas parece que volverá a figurar como delantero centro en lugar de tirado a la banda. "Sí. Lo conozco muy bien y es un gran futbolista, pero no creo que su sitio sea la banda. Lo vamos a utilizar de nueve", ha asegurado en su presentación Almada.

El posible primer once de Almada con el Oviedo / BuildYourLineUP

Jugadores del Real Oviedo que salen reforzados con Almada (Fantasy)

Jugadores con más puntos potenciales:

Mediapuntas o extremos con participación directa en goles o asistencias (clave en Fantasy). Ejemplos: Cazorla, Colombatto o Hassan .

(clave en Fantasy). Ejemplos: . Laterales que sumen asistencias o acciones ofensivas gracias a su implicación al ataque. Ejemplos: Lucas Ahijado, Nacho Vidal y Alhassane.

gracias a su implicación al ataque. Ejemplos: Centrocampistas box-to-box con acciones defensivas y ofensivas que engrosen estadísticas. Ejemplos: Colombatto.

Posibles riesgos para Fantasy:

Pivotes lentos que puedan sufrir con la presión alta. Ejemplos: Dendoncker

El técnico uruguayo busca un Oviedo intenso y protagonista desde el balón. / LaLiga

La necesidad de puntos del Oviedo marca el camino de Almada

Almada llega a un Real Oviedo con necesidad urgente de puntos, ocupando plazas complicadas en la tabla con solo 10 puntos y con la misión de mejorar resultados desde un estilo más organizado y ofensivo.

Esta etapa en Asturias será la primera vez que utilice su filosofía en el fútbol español profesional desde su paso irregular por Valladolid, y todo indica que el técnico buscará unidad táctica, intensidad y protagonismo de balón para revertir la situación del equipo.