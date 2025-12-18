El Barça sueña con Bastoni: el central elegido para liderar la nueva defensa azulgrana

El FC Barcelona ha definido con claridad una de sus grandes prioridades deportivas de cara a los próximos mercados de fichajes: reforzar el centro de la defensa con un futbolista de máximo nivel que encaje en la idea de juego del club. Así lo explicó Matteo Moretto en Radio MARCA, durante su participación en La Pizarra de Quintana, donde detalló que desde la dirección deportiva azulgrana se trabaja específicamente en la incorporación de un central que aporte jerarquía, fiabilidad y salida de balón. En ese contexto, el nombre de Alessandro Bastoni aparece como el perfil que más consenso genera dentro del club, hasta el punto de ser considerado el gran objetivo para apuntalar la zaga.

Moretto fue muy explícito al describir la hoja de ruta del Barça en este aspecto. El especialista en mercado aseguró que el club no contempla esta operación como un refuerzo más, sino como una necesidad estructural para el proyecto deportivo. “El objetivo prioritario del Barça es fichar un central”, afirmó, subrayando que el cuerpo técnico y la dirección deportiva coinciden en la importancia de dar un salto cualitativo en esa demarcación para competir al máximo nivel tanto en LaLiga como en Europa.

Bastoni, el perfil que encaja en la idea azulgrana

Dentro de ese análisis de perfiles, el Barcelona considera que Alessandro Bastoni reúne condiciones clave para el modelo de juego del equipo. El central del Inter destaca por su contundencia defensiva, su lectura táctica y, especialmente, por su capacidad para iniciar el juego desde atrás con criterio, una cualidad muy valorada en el Camp Nou. En este sentido, Matteo Moretto fue tajante al resumir la postura del club: “El Barcelona quiere fichar a Bastoni”, una frase que refleja que el interés va más allá de una simple observación o seguimiento puntual.

Munich (Germany), 31/05/2025.- Alessandro Bastoni of Inter (R) and Achraf Hakimi of PSG (L) in action during the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Internazionale Milano, in Munich, Germany, 31 May 2025. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI / ANNA SZILAGYI / EFE

El interés, además, no se ha quedado en el plano teórico. Según reveló el propio periodista, ya se han producido contactos directos entre ambas partes. “Deco estuvo en Milán, hace unas semanas. Se reunió con el representante del jugador”, explicó, confirmando que el director deportivo del Barça ha dado pasos para conocer de primera mano la situación contractual y las opciones reales de una operación que, en cualquier caso, se presenta compleja desde su origen.

Uno de los mejores centrales del mundo

Alessandro Bastoni está considerado actualmente como uno de los mejores centrales del mundo y su trayectoria reciente así lo avala. Internacional absoluto con la selección italiana (campeón de la Euro 2021), el defensa está consolidado como una pieza fundamental en el Inter de Milán, tanto en la Serie A como en la Champions League. Su regularidad, su capacidad para rendir en escenarios de máxima exigencia y su madurez competitiva lo han situado entre los zagueros más valorados del fútbol europeo, despertando el interés de varios grandes clubes.

Alessandro Bastoni y Acerbi en Champions League / EFE

El Barça, además, conoce bien el nivel de Bastoni tras haberlo sufrido en competición continental. En la temporada pasada, el central italiano fue uno de los pilares del Inter que eliminó al conjunto azulgrana en las semifinales de la Champions League. En aquella eliminatoria, Bastoni mostró una gran solidez defensiva y una notable capacidad para sacar el balón jugado desde atrás, aspectos que no pasaron desapercibidos para la cúpula deportiva del club catalán.

Una operación que el Barça asume como un “sueño”

Pese al firme interés del Barcelona, la realidad del mercado convierte la posible llegada de Bastoni en una operación extremadamente complicada. El central tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2028, y el club italiano trabaja con la intención de renovarlo y seguir construyendo su proyecto alrededor de él. El Inter no tiene urgencia por vender y considera a Bastoni una pieza estratégica, lo que eleva notablemente la dificultad de cualquier negociación.

Por este motivo, Matteo Moretto no dudó en calificar esta opción como un “sueño” para el Barça. Un sueño ambicioso que refleja la voluntad del club de volver a fichar a futbolistas considerados referencia mundial en su posición. Aunque el camino es complejo y lleno de obstáculos, el interés es real y está bien definido: el FC Barcelona quiere reforzar su defensa con un central de élite, y Alessandro Bastoni es el nombre que mejor simboliza esa aspiración.