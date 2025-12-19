Joan Laporta atiza al Real Madrid de Florentino Pérez: "Vomitan mentiras e intoxican de manera permanente"

El discurso de Joan Laporta durante la cena de Navidad no dejó indiferente a nadie. El presidente del Barça se mostró eufórico por el gran momento deportivo que está viviendo su equipo, pero no desaprovechó para lanzar dardos constantes al Real Madrid y, sobre todo, a Florentino Pérez. Las acusaciones del máximo dirigente blanco hacia los culés sobre el ‘Caso Negreira’, lanzadas durante la Junta de Accionistas del Real Madrid, ha levantado un nivel de indignación enorme que Laporta no dudó en recriminar.

Joan Laporta, presidente del Barça, en el Spotify Camp Nou. / ACN

El presidente del Barça inició su discurso advirtiendo que “nuestro buen momento deportivo está generando muchas envidias. Están reaccionando de una forma muy miserable, utilizando todo tipo de malas artes, saltándose todos los códigos morales habidos y por haber y siendo una mala influencia para todos”, comentó.

Florentino Pérez está siendo uno de los principales azotes y perseguidores del ‘Caso Negreira’, al igual que uno de los abanderados de un caso sobre el que está montando una campaña de acoso. Es por ello que Joan Laporta dejó entrever a quién iba dirigido su discurso sin mencionarlo directamente, pero dando señales muy evidentes de que su diana era el presidente del Madrid. “Supongo que no hace falta que os diga a quién y a qué club me estoy refiriendo. Están practicando el desprestigio de forma continua, contra nuestro escudo y nuestros valores”.

Florentino Pérez y Joan Laporta, en el palco del Bernabéu. / SERGIO PEREZ / EFE

Real Madrid TV también recibió de la suya

Sin embargo, Laporta se atrevió a señalar a Real Madrid TV como canal de campañas a favor del Real Madrid y en contra de los árbitros, a los cuales la televisión les hace una campaña de acoso y derribo indigno en el panorama nacional. “Estoy hablando de los mismos que disponen un bodrio de televisión desde el que vomitan mentiras e intoxican de manera permanente y constante”.

De esta manera, Laporta aseguró que “no vamos a permitir que continúen con este tipo de maniobras. Son los mismos que confunden el poder con el despotismo no ilustrado, que suelen ser los primeros en practicar el cinismo y que se mueven por la vida con una prepotencia tan desmesurada como alucinante”, para decir que “suelen ser los primeros en practicar el cinismo y que se mueven por la vida con una prepotencia tan desmesurada como alucinante”, finalizó para arrancar los aplausos de los presentes.