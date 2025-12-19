Levante UD y Generalitat Valenciana unen fuerzas contra la violencia sobre la mujer

"Tenemos que luchar de la mano". Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, lo tiene claro: la violencia machista se ha de erradicar entre todos. Tanto mujeres como hombres. Y en esa lucha, el Levante UD ha dado el primer paso. La entidad de Orriols ha firmado un convenio de colaboración con la conselleria de la que forma parte Camarero para concienciar y sensibilizar sobre esta lacra que afecta a nuestra sociedad. Porque a falta de unos días para cerrar el año, son ya 47 las mujeres asesinadas.

El acto ha contado con la presencia, además de la vicepresidenta y consellera, con la de las cuatro capitanas del Levante —María de Alharilla, Érika González, Eva Alonso y Dolores Silva— y la de Pablo Sánchez, presidente del club. "Para nosotros es un orgullo como club que os apoyéis en nosotros para difundir este mensaje. Somos el medio adecuado donde hacerlo. Tenemos un impacto importante en la gente joven, que es hoy en día a quien más le afecta este problema. Os agradecemos esa confianza en nosotros. Esa apuesta va a ser buena y va a llegar a la sociedad", aseguró Sánchez.

Referentes no solo en el campo

No solo es importante ser referente dentro del campo. También es crucial serlo fuera. En España tenemos los casos de Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Jenni Hermoso... y también de María de Alharilla, entre otras jugadoras granotas. Así lo reconoció la vicepresidenta: "Qué mejor que vosotras, que sois el ejemplo a seguir por muchas otras jóvenes, seáis las que nos ayudéis a difundir este tipo de comportamientos machistas, porque necesitamos referentes como vosotras. Os pido que seáis esa correa de transmisión de los mensajes que nosostros podemos tener, pero que no llegarán más lejos si no contamos como mujeres como vosotras. Tenemos que luchar de la mano y erradicar esta violencia de una vez por todas".

Al respecto, la eterna capitana del Levante agradeció que las hagan partícipes de "poder ayudar a luchar contra esta lacra" que nos persigue. "Sabemos que el fútbol es un deporte que atrae muchas masas y, tanto nosotras como el club, creemos que podemos hacer mucho bien para crear este vínculo. En todo lo que podamos ayudar, vamos a estar encantadas de hacerlo", añadió. Alharilla subrayó que esta lucha no entiende de sexos. Mujeres y hombres han de colaborar de la mano. "Soy mamá de dos hijos y creo que la figura del hombre es muy importante. Es primordial que se sumen a esta causa. También, lo es la enseñanza desde pequeños. Nosotras en el Levante tenemos una escuela, tanto masculina como femenina, y se tiene que empezar por ahí. Es la base", insistió.

Los protagonistas del acto posan en el Ciutat / GVA

Detener la cifra, como objetivo

"Es importante este gesto, este convenio que hoy ponemos en marcha. Porque la violencia de género sigue siendo una realidad y sigue estando muy presente en nuestra sociedad. Desde 2003 son 1.342 las mujeres asesinadas. En lo que va del año, ya son 47 víctimas mortales, cuatro de ellas en Valencia. Queda mucho por hacer. Y no solo porque los datos no lo digan, sino porque todavía queda mucho camino que recorrer para dejar de hablar de esta violencia. "Hay que luchar con concienciación, con sensibilidad y con herramientas, que ponemos ya en marcha con los teléfonos —900 580 88 y 900 22 00 22— y con los centros de atención —Centros Mujer, Centros Residenciales, Centros de Atención Integral Violencias Sexuales y el Programa Alba—. La violencia requiere un órgano específico y una organización que coordine todo lo que se está haciendo en esta materia".

"Una de las partes más importante es trabajar con los jóvenes con mensajes de concienciación. Hay determinados gestos y comportamientos de control que son una violencia incipiente y que luego se convierten en maltrato. Por lo tanto, tenemos que decirle a nuestros jóvenes cómo se tienen que proteger, cómo tienen que entender que un mal gesto, una mala contestación, un 'quiero conocer las contraseñas de tus redes sociales' o un '¿por qué te vistes así?', son ejemplos claros de ese control que lleva a la violencia", ejemplificó la vicepresidenta.