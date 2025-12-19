Alineaciones probables del Osasuna - Alavés de LaLiga en El Sadar
Los de Lisci necesitan imperiosamente vencer a los vascos para empezar a distanciarse de los puestos de descenso antes de terminar el año
Osasuna y Alavés afrontan una cita clave para terminar el año lo mejor posible, distanciándose unos puntos más de los puestos de descenso. Ahora mismo los navarros se encuentran tres puntos por debajo de los vascos en la clasificación de LaLiga y en caso de no lograr la victoria en El Sadar, podría llegar a 2026 en los puestos de descenso. Ambos cuadros superaron la elimiantoria copera ante Huesca y Sevilla y llegan con una dosis añadida de moral al duelo de este sábado a las 18:30.
El equipo navarro busca además dar continuidad a la victoria por 2-0 frente al Levante en El Sadar, un triunfo que dejó buenas sensaciones y en el que se evidenció el compromiso de todos los futbolistas. En el caso del Alavés, no estará solo en Pamplona ya que más de 500 seguidores acompañarán al plantel del 'Chacho' Coudet, que llega a este duelo con el peaje de los lesionados Jonny Otto y Lucas Boyé, que no podrán estar ante los navarros. Esto obligará al técnico argentino a modificar su once.
A pesar de las buenas sensaciones, a los vitorianos les queda conseguir resultados lejos de Mendizorroza. El Alavés sólo ha ganado en San Mamés como visitante y los demás encuentros los cuenta por derrotas excepto un empate en Getafe en la sexta jornada.
Alineaciones probables del CA Osasuna - Deportivo Alavés
Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Víctor Muñoz y Budimir.
Alavés: Sivera; Tenaglia, Pacheco, Parada, Protesoni; Blanco, Ibáñez, Denis, Calebe, Rebbach; y Toni Martínez.
