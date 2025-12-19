‘Punt a punt’ retransmite el Valencia-Mallorca y el Levante-Real Sociedad

El programa Punt a punt nos ofrece, una semana más, una interesante cobertura deportiva prenavideña que, sin duda, gustará a los oyentes de À Punt Ràdio. El equipo de Luis Urrutia estará pendiente de todo lo que suceda en los siguientes puntos de directo.

Este viernes a las 20 h comienza el programa previo al partido que disputa el Valencia en Mestalla contra el Mallorca. Por otro lado, el sábado 20 de diciembre, desde las 12 del mediodía, viviremos en directo desde el Ciutat de València el partido de Primera División entre el Levante y la Real Sociedad. Y todo el polideportivo, con especial atención al waterpolo y al voleibol.

El domingo, desde las 12 del mediodía, Punt a punt ofrecerá una doble cita de Primera División con los partidos Villarreal-Barcelona y Elche-Rayo Vallecano. En Segunda, el programa ofrecerá el Cádiz-Castellón y, del fútbol regional, destacamos el Alcoyano-Girona B. Además, Punt a punt seguirá de cerca lo que ocurra en la Liga ACB con el partido entre el UCAM Murcia y el Valencia Basket, así como la pilota valenciana, el voleibol femenino y todas las citas del deporte valenciano.

Como antesala a las vacaciones de Navidad, el programa trasladará la emoción de la Euroliga de baloncesto el martes 23, desde las 8 de la tarde, en directo desde el Roig Arena, con el Valencia Basket-Baskonia. Un clásico del baloncesto español en la máxima competición continental, que volverá el 30 de diciembre a las 20 horas para cerrar el calendario anual con el partido entre el Valencia Basket y el Partizan, con los comentarios de Luis Urrutia y Nacho Rodilla.

Superdomingo de pilota en À Punt

La mañana dedicada a la pilota arrancará con el programa Apunts de pilota, el espacio que, en un formato ágil y atractivo, repasa la actualidad del mundo de la pilota. Presentado por Xavi Alberola y elaborado por el departamento de Deportes de la cadena, dedicará gran parte de sus minutos a la previa.

El programa dará paso, a partir de las 11 h, a la final de raspall femenino que enfrenta a las parejas capitaneadas por Victòria y Ana, dos jugadoras que están marcando una época. Victòria estará acompañada por Júlia, de Tavernes de la Valldigna, y Ana, por Amparo, de Moncada.

A continuación será el turno de la final del mestres de escala i corda, en la que se anuncian De la Vega y Nacho contra Alejandro, Hilari y Salva. Otro cartel de lujo en el que el subcampeón individual estará respaldado por el número uno de los mitgers frente a un trío encabezado por el pilotari revelación del año, Alejandro, formando equipo con otro gran valor de la escuela de Beniparrell, Hilari, y el veterano Salva, de Massamagrell.

Reuvers, con el Valencia Basket / À Punt

La encargada de trasladar toda la emoción de esta gran cita será Julia Costa, a quien acompañará en los comentarios el expilotari Alfred Hernando, ‘Fredi’.

En total, serán más de tres horas las que la radiotelevisión valenciana dedicará a nuestro deporte autóctono. La oferta deportiva de À Punt en lo que respecta a la televisión se completará el domingo con una nueva emisión del programa Minut i resultat (23:15 h). Sergi Escrivà repasará los principales duelos de Primera y Segunda División de fútbol. À Punt continúa dando apoyo a los eventos y protagonistas más destacados del mundo del deporte en el momento más importante de la temporada deportiva.