Alineaciones probables del Real Madrid - Sevilla FC de LaLiga en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid recibe la visita del Sevilla FC este domingo en el Santiago Bernabéu con la necesidad de ganar. El futuro de Xabi Alonso está en entredicho, ya que no sólo dinamitaron su ventaja respecto al Barça, sino que los catalanes les aventajan en cuatro puntos. Eso sí, los de Flick tienen una dura piedra de toque ante el Villarreal CF de Marcelino, que tienen dos partidos menos.

Volverá a liderar Mbappé al Real Madrid en un partido en el que el resultado, primero, y las sensaciones del equipo, segundo, marcarán el devenir del técnico, que pende de un hilo día a día. Un tropiezo podría acabar de forma abrupta con su etapa en el banquillo madridista. Y con esta presión máxima, el técnico recupera a Courtois, Rüdiger y Asencio respecto al partido de Copa del Rey, junto a unos Camavinga, Mendy y Alaba que se han recuperado de sus respectivas lesiones y estarán en la convocatoria.

Una lista en la que cuenta la duda del uruguayo Fede Valverde (quien no entrenó este viernes debido a un proceso febril y un fuerte golpe en el pie) y con seis bajas confirmadas: Trent, Carvajal y Militao por lesión; Brahim, con Marruecos en la Copa África; y los sancionados Carreras y Endrick.

El defensa del Celta Javi Rueda (i) pelea un balón con Vinicius Junior, del Real Madrid, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Celta de Vigo disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez / Sergio Pérez

El conjunto de Matías Almeyda, tras la eliminación el miércoles en Vitoria ante el Alavés (1-0) en los dieciseisavos de la Copa, va a acabar 2025 sin otro pensamiento que el puesto en LaLiga, torneo en el que lucha por no meterse en problemas de descenso.

Alineaciones probables del Real Madrid - Sevilla FC

Real Madrid: Courtois; Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham: Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Suazo; Mendy, Agoumé; Alexis Sánchez, Peque; e Isaac Romero.