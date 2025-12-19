Vicente del Bosque se convertirá en el sexto galardonado con el Premio Good People COTIF tras la decisión unánime del jurado

El prestigioso jurado de los Premios Good People COTIF que se entregan con carácter anual ha decidido, de forma unánime, que su sexto galardonado sea el exseleccionador nacional y campeón del mundo Vicente del Bosque. De hecho, no ha hecho falta la tradicional reunión y con una votación digital ha sido suficiente para el cuórum. Con ello, sucede al actual entrenador de la absoluta española, Luis de la Fuente, y se suma a una insigne lista de galardonados de la que ya forman parte el árbitro Undiano Mallenco, la nadadora Teresa Perales, el ciclista Alejandro Valverde y la Selección Femenina de Fútbol. El galardón sigue sumando enteros, siendo ya un referente del deporte español.

La gala de entrega, con la presencia del premiado y el jurado, tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026 en l’Alcúdia. El prestigioso jurado está formado por José Manuel Rodríguez Uribes, Carmen Arce “Kubalita”, Mavi Mestre, Carlos Velasco Carballo, Alfredo Relaño, Patricia Campos, Salvador González “Voro”, Andreu Palop, Andreu Salom, Mónica Marchante, Theresa Zabell, Antonio Benedicto, Patricia Cazón, Salvador Gomar, Isabel Balaguer, Mª Paz Zúnica, Marta Fernández, Auxiliadora Borja, Gemma Cañamás, Antonio Martínez, Àngels Boix, Toni Benavent y Eliseu Gómez. Según expone el presidente del COTIF, Eliseu Gómez: “En reuniones internas paralelas a Del Bosque (que también forma parte del jurado pero al que se dejó al margen de las conversaciones) se consensuó que el exseleccionar representa, mejor que nadie en el deporte español, los valores positivos, conformándose, con el paso de los años, como un personaje de consenso enormemente querido por la sociedad española”.

Gran relación con el COTIF

Del Bosque cuenta con una prolongada relación con el COTIF, torneo al que ha asistido desde los primeros años noventa del siglo pasado como miembro del cuerpo de entrenadores del Real Madrid. Con el paso de los años y sobre todo tras ser campeón del mundo y después dejar la selección, fortaleció su relación con el campeonato que se celebra en l’Alcúdia, pasando a ser nombrado como Presidente de Honor y Embajador del COTIF en el mundo. Ha estado en l’Alcúdia siempre que se le ha pedido, demostrando su cariño por el torneo y por la gente de la localidad. Ahora suma el galardón Good People, con el que se premia su bondad y sus valores siempre respetuosos con la esencia del deporte.