La tercera vida de Aixa Salvador en el Villarreal

Nada como volver a casa. Y si no, que se lo digan a Aixa Salvador, que está viviendo su tercera etapa en el Villarreal CF. Llegó al club siendo una niña para formarse en la Cantera Granota, creció a pasos agigantados y con catorce años ya estaba jugando con el primer equipo. Decidió emigrar hasta en tres ocasiones —Real Betis, DUX Logroño y filial del Levante— en busca de nuevas oportunidades. Con las verdiblancas debutó en Primera División y con las granotas alternó la dinámica del ‘B’ con la del primer equipo. Pero nunca fue lo mismo. Porque el Villarreal siempre fue el verdadero hogar.

“Vestir la camiseta amarilla para mí es un sentimiento. Como dice lo que tenemos puesto en la camiseta: groguetes de cor. Es algo no podemos explicar, es algo que se siente en el campo”, expresó para los micrófonos del club. Ese sentimiento de pertenencia, se vio avivado con su regreso, uno de sus mejores momentos como futbolista. “En su día decidí irme y es ahí cuando aprendí lo que era estar fuera de esta burbuja, porque es un club donde estamos muy bien cuidadas. Cuando sales de aquí te das cuenta de muchas cosas, así que mi regreso fue una alegría”, reconoció.

Revivir de nuevo —y mejor— el sueño

Tras su aventura en tierras sevillanas, la llamada del Villarreal sonó. El submarino amarillo había logrado el ascenso directo a Primera División, así que era el momento de volver. De poder cumplir todo un sueño: el de jugar en la élite con la casaca amarilla. Pero el sueño pesó de más, porque no fue su temporada. Su protagonismo sobre el tapete fue escaso. Apenas jugó ocho partidos —solo dos como titular, en los que jugó únicamente los primeros 45 minutos—, los otros quince encuentros los vio desde el banquillo. A ello se le suma la nula participación en ataque: ningún gol ni ninguna asistencia.

El sueño se cumplió, sí, aunque con un sabor agridulce. Pero lo bueno de este deporte es que da tantas oportunidades como vueltas la vida. Y en una de esas vueltas, Aixa Salvador puede redimirse de aquella temporada, porque el Villarreal cierra el 2025 en cuarta posición con 20 puntos. Teniendo en cuenta que el Barça B no puede ascender, sus rivales directos son el Deportivo Alavés y el Valencia CF. Alcanzar a las vascas no será tarea sencilla, la distancia de 10 puntos es considerable, pero si algo ha demostrado esta categoría es que no hay nada imposible. La prueba de ello: el conjunto amarillo ha sido el único equipo capaz de arrebatarle la victoria a las de Andrea Esteban con el doblete, precisamente, de la ‘22’ grogueta.

Aixa Salvador celebra junto a Sara Medina su doblete ante el Deportivo Alavés / Villarreal CF

Quedan jornadas por delante, margen que recortar y motivos por los que soñar. “Espero poder cumplirlo y que no sea muy tarde. Quiero volver a jugar con el Villarreal en Primera División. En su día no tuve mi mejor momento y quiero volver a estar con el club donde se merece y en buenas condiciones”, se sinceró Aixa Salvador.

Un paso al frente

Esta temporada, Aixa es la principal arma de ataque para el Villarreal. Es, de hecho, la pichichi grogueta con siete dianas y la cuarta máxima goleadora de Primera Federación, por detrás de la madridista Naiara Sanmartín (11) y de las culés Natalia Escot (8) y Martine Fenger (7). La futbolista castellonense ha dado un paso al frente y está a un solo gol de igualar sus registros anotadores de la campaña pasada, donde marcó ocho goles en 24 partidos. Unas cifras goleadoras que, si mantiene el listón alto, serán superadas a la primera de cambio.