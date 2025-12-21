Ya se conoce el tiempo de baja de Koundé
El futbolista del FC Barcelona se tuvo que marchar del terreno de juego en el partido frente al Villarreal CF y peligra su presencia en la Supercopa
Duro golpe para el FC Barcelona en el tramo final de 2025 tras confirmarse que Jules Koundé sufrirá una baja estimada de entre tres y cuatro semanas por una lesión muscular en el bíceps femoral, después de retirarse cojeando durante el partido de LaLiga contra el Villarreal CF disputado esta tarde de domingo en el estadio de La Cerámica en el que su equipo ganó a un aspirante a ganar el campeonato de invierno como el Villarreal.
El defensor francés, que es un jugador absolutamente clave en el esquema de Hansi Flick, tuvo que abandonar el terreno de juego en el tramo final del encuentro tras señalar molestias en la parte posterior de su pierna derecha, en lo que inicialmente parecía un pinchazo que no pasaría a mayores. Las primeras exploraciones realizadas por los servicios médicos de la entidad azulgrana apuntan a una lesión muscular de cierta gravedad que podría mantenerle alejado de los terrenos de juego durante tres o cuatro semanas, lo que complica seriamente la planificación del equipo para las próximas citas importantes, incluida la Supercopa de España en enero que en el club tienen entre ceja y ceja.
Más problemas para Flick
Este importante contratiempo pone todavía más complicada la ya delicada situación defensiva del conjunto del Camp Nou, que también arrastra otras bajas sensibles en la retaguardia. La lesión de Koundé se suma a las ausencias de jugadores como Andreas Christensen, que se perderá gran parte de lo que resta de temporada, dejando a Flick sin miembros vitales en su zona defensiva.
La salida del defensor francés, que había sido titular indiscutible en la mayoría de los encuentros de la temporada, obligó al técnico germano a recomponer su defensa durante el partido contra los amarillos, apostando por jugadores como Marc Casadó o Eric García.
Momento delicado
Con la baja del defensr galo casi asegurada para los próximos compromisos ligueros y la posible ausencia en la Supercopa, Flick se enfrenta ahora a la tarea de reconfigurar su zaga en un momento clave de la temporada, con el liderato de LaLiga y competencias coperas en juego. El club barcelonista espera confirmar en los próximos días las pruebas definitivas que determinarán el alcance exacto de la lesión y el calendario de recuperación de Koundé, en una baja que puede pesar tanto en lo inmediato como en los planes de Flick para el inicio de 2026.
- Comunicado oficial del Castellón sobre estado de salud de Pablo Hernández
- La reacción de Umar Sadiq tras ser preguntado por una posible vuelta al Valencia
- El juez da hasta el 15 de enero al Valencia CF y al Ayuntamiento para sus alegaciones en el pleito de la licencia del Nou Mestalla
- Lisandro Isei y Hans Gillhaus, atentos en el desastre del Valencia CF en Mestalla
- Estas son las notas del Valencia CF - RCD Mallorca
- Luís Castro, nuevo entrenador del Levante UD
- Corberán: 'Esto va a llevar mucho trabajo mental
- Otro punto con sabor a 'final' perdida