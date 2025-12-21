Ya se conoce el tiempo de baja de Koundé

Duro golpe para el FC Barcelona en el tramo final de 2025 tras confirmarse que Jules Koundé sufrirá una baja estimada de entre tres y cuatro semanas por una lesión muscular en el bíceps femoral, después de retirarse cojeando durante el partido de LaLiga contra el Villarreal CF disputado esta tarde de domingo en el estadio de La Cerámica en el que su equipo ganó a un aspirante a ganar el campeonato de invierno como el Villarreal.

El defensor francés, que es un jugador absolutamente clave en el esquema de Hansi Flick, tuvo que abandonar el terreno de juego en el tramo final del encuentro tras señalar molestias en la parte posterior de su pierna derecha, en lo que inicialmente parecía un pinchazo que no pasaría a mayores. Las primeras exploraciones realizadas por los servicios médicos de la entidad azulgrana apuntan a una lesión muscular de cierta gravedad que podría mantenerle alejado de los terrenos de juego durante tres o cuatro semanas, lo que complica seriamente la planificación del equipo para las próximas citas importantes, incluida la Supercopa de España en enero que en el club tienen entre ceja y ceja.

VILLARREAL (CASTELLÓN), 21/12/2025.- El delantero del Barça Raphinha celebra con Lamine Yamal tras anotar el primer gol este domingo, durante el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que disputan Villarreal CF y el FC Barcelona en el Estadio de la Cerámica. EFE/ Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

Más problemas para Flick

Este importante contratiempo pone todavía más complicada la ya delicada situación defensiva del conjunto del Camp Nou, que también arrastra otras bajas sensibles en la retaguardia. La lesión de Koundé se suma a las ausencias de jugadores como Andreas Christensen, que se perderá gran parte de lo que resta de temporada, dejando a Flick sin miembros vitales en su zona defensiva.

La salida del defensor francés, que había sido titular indiscutible en la mayoría de los encuentros de la temporada, obligó al técnico germano a recomponer su defensa durante el partido contra los amarillos, apostando por jugadores como Marc Casadó o Eric García.

Momento delicado

Con la baja del defensr galo casi asegurada para los próximos compromisos ligueros y la posible ausencia en la Supercopa, Flick se enfrenta ahora a la tarea de reconfigurar su zaga en un momento clave de la temporada, con el liderato de LaLiga y competencias coperas en juego. El club barcelonista espera confirmar en los próximos días las pruebas definitivas que determinarán el alcance exacto de la lesión y el calendario de recuperación de Koundé, en una baja que puede pesar tanto en lo inmediato como en los planes de Flick para el inicio de 2026.