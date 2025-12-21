Grave lesión en el FC Barcelona antes del partido contra el Villarreal

No ha tenido mucha suerte Andreas Christensen en su etapa en el FC Barcelona. El internacional danés llegó con la carta de libertad tras abandonar el Chelsea en verano de 2022, pero nunca llegó a mostrar su mejor nivel. Las lesiones le pasaron factura prácticamente desde su llegada, aunque en los meses previos empezó a mostrar varios problemas físicos. En cualquier caso, su contrato ya estaba firmado y en el Camp Nou eran conscientes del riesgo.

Horas antes del encuentro que disputará el cuadro de Flick contra el Villarreal de Marcelino, el FC Barcelona ha anunciado la amarga noticia mediante un comunicado.

Comunicado del FC Barcelona

Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. El tiempo aproximado de recuperación dependerá de la evolución del jugador.

Christensen y Araujo presionan a un jugador del Vissel Kobe. / EFE

Con el 30 de junio de 2026 como fecha de finalización de contrato y sin muchos minutos a las órdenes del técnico alemán, su futuro estaba más bien fuera de la entidad, marchándose con 30 años y la carta de libertad. De confirmarse la lesión, todo apunta a que no volverá a jugar nunca más con el Barça.

Historial de lesiones de Andreas Christensen en el FC Barcelona

25/26 Rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda (21/12/2025 - Indefinido)

25/26 Molestias en los gemelos (25/10/2025-09/11/2025): 4 partidos.

25/26 Resfriado (20/10/2025-24/10/2025): 1 partido.

24/25 Lesión muscular (27/01/2025-05/04/2025): 17 partidos .

. 24/25 Irritación del tendón de Aquiles (22/08/2024-17/01/2025): 34 partidos .

. 23/24 Irritación del tendón de Aquiles (17/03/2024-08/04/2024): 4 partidos.

23/24 Malestar abdominal (19/01/2024-23/01/2024): 1 partido.

22/23 Lesión muscular (24/03/2023-28/04/2023): 7 partidos.

22/23 Esguince de tobillo (05/10/2022-04/11/2022): 8 partidos.

22/23 Resfriado (27/08/2022-31/08/2022): 1 partido.

Salvo sorpresa, el danés se despedirá del FC Barcelona en menos de seis meses, aunque la más que probable salida de Araújo podría cambiar los planes del club.