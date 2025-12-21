La lesión de Isco se complica y la baja puede ser larga

Problemas para Francisco “Isco” Alarcón. El capitán del Real Betis afronta un prolongado periodo de baja tras la lesión sufrida a finales de noviembre que, según los últimos partes médicos, será más largo de lo inicialmente previsto y deja en el aire su regreso al césped hasta, como mínimo, finales de enero o principios de febrero, un grave contratiempo para Manuel Pellegrini, que esperaba tenerle antes, pero que a juzgar por las declaraciones del responsable de los servicios médicos del club de Heliópolis.

El malagueño, que volvió a ser titular en el último partido de Europa League contra el FC Utrecht y que pretendía marcar las diferencias en tres cuartos de campo, se lesionó tras un choque fortuito con su propio compañero de de equipo, el pivote marroquí Sofyan Amrabat a los pocos minutos de juego, una acción que además de abrirle una herida en el tobillo que requirió puntos de sutura, le provocó un edema importante y una lesión intrarticular en la articulación. Un problemón que, en todo caso, no apuntaba a una baja tan larga a la que finalmente se enfrenta.

Isco durante su periodo de lesión / EFE

Una recuperación "más lenta"

Según explicó este fin de semana José Manuel Álvarez, jefe de los servicios médicos verdiblancos, la recuperación del jugador malagueño está siendo “más lenta de lo esperado”, algo que está obligando a modificar el plan de recuperación del futbolista realizándole infiltraciones y un seguimiento constante.

Para Manuel Pellegrini, la situación del '22' representa un auténtico quebradero de cabeza más y un momento realmente delicado de la temporada. Isco no solamente es un líedr en el campo, en las labores de la organización del juego, sino unn líder natural dentro del vestuario. Además, Pellegrini deberá gestionar la escasez de efectivos y buscar alternativas en el centro del campo ante la falta de disponibilidad de un futbolista que, en condiciones normales, habría sido titular indiscutible en citas clave tanto en LaLiga como en Europa League.

Calendario a examen

El club verdiblanco ha anunciado que valorará la evolución del tobillo en dos semanas para definir con mayor precisión el calendario de regreso del jugador, aunque todo apunta a que el regreso de Isco a la competición no se producirá hasta, como mínimo, finales del próximo mes de enero, con lo que el entrenador descuenta las fechas en las que no podrá contar con el futbolista.