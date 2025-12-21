¿Cuánto tiempo va a estar de baja por lesión Christensen?

Andreas Christensen es ahora mismo el gran problema del FC Barcelona después de que los servicios médicos del club confirmase la "prolongada ausencia" por una lesión grave en la rodilla izquierda. La dolencia, que ha sido diagnosticada como una rotura parcial del ligamento cruzado anterior, obligará al central a pasar varios meses alejado de los terrenos de juego, un duro contratiempo para el equipo azulgrana y para Hansi Flick, su entrenador.

La lesión se produjo de forma fortuita durante una sesión de entrenamiento el pasado sábado y en primer lugar, una vez se habiía someido a unas pruebas médicas, se descartó inicialmente una intervención quirúrgica, optándose por seguir un tratamiento más bien conservador que podría llevar a Christensen a estar de baja entre tres y cuatro meses en el mejor de los casos, ya que hay fuentes que apuntan a que podría estar entre cinco o seis, lo que prácticamente le haría decir adiós a la temporada.

Barcelona's Andreas Christensen, center, celebrates after scoring his side's opening goal during the Copa del Rey soccer match between Guadalajara and Barcelona in Guadalajara, Spain, Tuesday, Dec. 16, 2025. (AP Photo/Rudy Garcia) / Rudy Garcia / AP

Flick, obligado a reaccionar

El danés sigue vinculado a las lesiones, algo que está amargando los últimos años de su carrera. Su baja deja a Hansi Flick con un serio problema defensivo, el técnico alemán ve reducida drásticamente su nómina de centrales puros a Pau Cubarsí y Eric Garcia, mientras que otros jugadores han sido reconvertidos ocasionalmente para cubrir la zaga. Esta merma de efectivos complica la gestión del entrenador en múltiples competiciones en las que el Barça está vivo.

Con la vista en el mercado

La situación, por supuesto, también reabre el debate sobre posibles movimientos en el mercado de invierno, ya que el Barça se verá obligado a aprovechar el parón navideño para evaluar si es necesario reforzar la defensa y hacer un esfuerzo para completar una defensa que, en caso contrario, llegaría desguarnecida al momento clave de la temporada. Flick, además, deberá replatear su esquema defensivo y apostar por La Masía o por jugadores polivalentes para soportar el periodo sin Christensen.