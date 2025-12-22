Lío en el mercado: El Sevilla quiere 'robarle' un delantero al Betis

Camino del ecuador de la temporada, los equipos ya se preparan para reforzar en la medida de lo posible sus plantillas en el mercado de invierno que arranca en apenas 10 días. Los equipos de LaLiga, como viene siendo habitual en los últimos años, no lo tendrán fácil debido a la crisis de fair play financiero que sufre el fútbol español, pero algún que otro movimiento se prevé.

Los equipos que hayan empezado la temporada rindiendo por debajo de lo esperado o que tengan una debilidad muy clara en alguna posición son los principales candidatos a sacar la billetera durante el mes de enero, ya sea vía traspaso o vía cesión.

El Betis busca un '9'

Uno de los equipos que cumple al menos uno de esos dos requisitos es el Real Betis, que ahora mismo ocupa puestos europeos pero necesita un delantero que complemente y genere competencia con el 'Cucho' Hernández, hasta ahora '9' indiscutible del equipo.

Betis' Cucho Hernandez, celebrates after scoring his side third goal from the penalty spot during the Spanish La Liga soccer match between Real Betis and Barcelona in Seville, Spain, Saturday, Dec. 6, 2025. (AP Phot/Manu Reino). EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

El nombre con el que más se le ha relacionado en las últimas semanas es Fabio Silva, actualmente en el Borussia Dortmund. El delantero portugués tiene decidido salir en enero ante la falta de oportunidades con Nico Kovak y regresar a LaLiga, donde ya rindió a muy buen nivel la temporada pasada en Las Palmas, parece una buena opción.

En conversaciones pero no cerrado

Según varios medios, el Betis y el Dortmund hace ya días que iniciaron conversaciones, por lo que el interés ha cogido forma, y aunque en primera instancia había sintonía, de momento los clubes implicados no se entienden en cuanto a las condiciones económicas.

Dortmund's Fabio Silva fights for the ball against Glimt's Odin Bjortuft during the Champions League opening phase soccer match between Borussia Dortmund and Bodo/Glimt in Dortmund, Germany, Wednesday, Dec. 10, 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) / Ebrahim Noroozi

El gran rival, al acecho

Fabio Silva es un jugador con mucho cartel y, mientras el Betis no cierre su incorporación, hay más clubes al acecho interesados en contar con el portugués. Según informó el diario AS, el Sevilla FC, gran rival de la ciudad de Betis, es uno de esos equipos que pretenden la incorporación del futbolista, aunque no lo tiene fácil.

El Sevilla atraviesa por una situación económica delicada y seguramente necesitaría soltar lastre incluso aunque se trate de una cesión. A priori, la opción del Betis parece más seductora por el hecho de las aspiraciones esta temporada, pero si el conjunto verdiblanco no se entiende con el Borussia Dortmund, el Sevilla podría tener su oportunidad y 'robarle' a Fábio Silva a su gran rival.

Dortmund's Fabio Silva shoots a ball during the Champions League opening phase soccer match between Borussia Dortmund and Bodo/Glimt in Dortmund, Germany, Wednesday, Dec. 10, 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) / Ebrahim Noroozi

Fábio Silva se pronuncia

El propio Fábio Silva, en unas declaraciones ofrecidas a AS, se ha pronunicado respecto a su futuro este invierno, dejando la puerta abierta a salir pero sin entrar en demasiados detalles: "Estoy listo para todo lo que pueda pasar. No sé si volveré a España"