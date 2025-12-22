¿Vuelve Álex Baena después del parón navideño?

El inicio de la andadura de Álex Baena en el Atlético de Madrid no está siendo todo lo sencillo que al club rojiblanco y al jugador le gustaría. No por rendimiento, que está siendo excelso siempre que tiene la oportunidad de vestirse de corto, sino por la continuidad, que no está siendo la deseada debido a las lesiones.

Desde el comienzo de su primera temporada como rojiblanco, Baena ha sufrido tres contratiempo físicos, dos musculares y otro de apendicitis, que le han hecho perderse en total ocho partidos de Liga, dos de Champions y uno de Copa del Rey.

Su primera lesión llegó a las primeras de cambio y le hizo perderse la jornada dos y tres de liga. No fue demasiado grave y estaba previsto que regresara para la cuarta jornada, pero sufrió una apendicitis que le mantuvo de baja también la jornada 4 y 5. Desde finales de septiembre hasta inicios de diciembre jugó ininterrumpidamente, registrando dos goles y una asistencia, pero ante el Barça volvió a caer lesionado y se ha perdido las últimas tres jornadas.

251104EFE JuanJo Mar (226545539) / EFE

No es una lesión grave

Desde los primeros días tras su lesión, la prensa especializada en el Atlético de Madrid deslizó que no se trataba de una lesión grave, por lo que no iba a perderse demasiados perdidos. Aún así, dado su historial de lesiones, el Cholo y su cuerpo técnico tomaron la decisión de no darle minutos en ninguno de los últimos tres minutos, pretendiendo que se recupere al cien por cien de sus dolencias.

Parón navideño

Además, tras la jornada 17 empieza un parón por las vacaciones de navidad que retrasa el próximo partido de todos los clubes, por lo que Álex Baena va a tener incluso más días de recuperación para evitar riesgo de recaída.

Álex Baena / EFE

Avances en los entrenamientos

Desde mitad de la semana pasada, Álex Baena ya entrenaba sobre el césped de la Ciudad Deportiva del Atlético, no al ritmo de sus compañeros pero sí dando síntomas de que estaba en la recta final de su recuperación. Siguiendo los plazos, lo normal es que en los próximos días se incorpore definitivamente a los entrenamientos del grupo.

¿Estará Álex Baena disponible en la jornada 18?

Pese a las informaciones, el Atlético nunca detalló el tiempo de baja estimado, por lo que no se puede asegurar que Álex Baena vaya a estar disponible para la jornada 18. En cualquier caso, visto su ritmo de recuperación y el tiempo que todavía queda para el próximo partido del Atlético (Domingo 4 de enero), lo más normal es que sí pueda estar disponible. Quizá el Cholo decida no darle la titularidad para minimizar todavía más el riesgo de recaída.