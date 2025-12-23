David Soria raja contra todos los estamentos del Getafe, incluido el presidente Ángel Torres

El Getafe de José Bordalás sufrió una derrota abultada el pasado domingo en el Benito Villamarín. El Real Betis pasó por encima del equipo madrileño y venció por 4-0, aunque pudieron ser más, ya que el cuadro getafense firmó uno de los peores partidos de sus últimos años. Tras el encuentro, David Soria, una de las voces autorizadas del vestuario, mostró su malestar y el del resto del equipo con una rajada que afectó a todos los estamentos del club, desde Ángel Torres por la necesidad de fichajes hasta los futbolistas por la imagen mostrada.

El guardameta atendió en zona mixta a los micrófonos de DAZN y, en primer lugar, quiso pedir disculpas a la afición por la imagen mostrada en el terreno de juego: "Lo primero, pedir perdón por la imagen, porque es una ruina todo. No hemos estado a la altura, hemos dejado de competir. Muy pocas veces he visto al equipo así de descompuesto, con tan poco orgullo. Hemos sido superados en todo".

Disparó contra todos

Tras hacer autocrítica, Soria comenzó a 'disparar' y a repartir culpas entre todos los departamentos del Getafe: "Hemos perdido muchos partidos, pero la imagen ha sido lamentable. Es un toque importante para todos, jugadores, club... Hay que hacer un esfuerzo todos, en el mercado y los jugadores dar un paso adelante. Lo de hoy no se puede volver a repetir y espero que tome nota todo el mundo, desde la primera cabeza visible hasta la última".

SEVILLA, 21/12/2025.- El delantero del Betis, Aitor Rubial (d), ayuda a levantarse al guardameta del Getafe, David Soria, durante el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que Real Betis y Getafe CF disputan hoy domingo en el estadio La Cartuja de Sevilla. EFE/ Julio Muñoz / Julio Munoz / EFE

Asumió su parte de culpa

Finalmente, el portero madrileño asumió su parte de culpa y se colocó el primero de los culpables por la derrota: "Cuando hablo, yo me pongo el primero. No quiero señalar a nadie. Aquí ganamos todos y perdemos todos. Creo que estamos en un mal momento de forma tanto a nivel colectivo como individual y eso se junta. Se junta todo, el bajo nivel individual con el bajo nivel colectivo y te puede pasar que un equipo como el Betis, que es un grandísimo equipo, te pase por encima".