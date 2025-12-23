La increíble oferta de renovación que prepara el PSG para Luis Enrique: ¿contrato vitalicio?

El Paris Saint-Germain firmó la mejor temporada de su historia el curso pasado. Los de la capital francesa no solo levantaron la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, sino que alzaron por fin la ansiada Champions. Tras numerosos intentos y millones desembolsados, la dirección deportiva encontró en Luis Enrique al 'capitán' que dirigiera el barco parisino hacia el mayor trofeo del fútbol europeo.

El impacto de Luis Enrique

El único debe del PSG el pasado año fue el Mundial de Clubes, donde tuvo que conformarse con ser 'solo' finalista. Una de las grandes razones de este gran botín es Luis Enrique, que ha conseguido que todos sus jugadores crean en su proyecto y discurso, llevando incluso a Dembélé a ser galardonado con el Balón de Oro, el más prestigioso de los premios individuales. Además, el técnico asturiano fue nombrado como entrenador del año tanto en la gala celebrada en París como en los The Best de la FIFA.

Tal es la comunión entre la entidad francesa y Luis Enrique que, a pesar de que al entrenador gijonés todavía le resta un año de contrato, en Doha ya piensan en presentarle una oferta sin precedentes en el club. Como ha desvelado As, desde Doha, ciudad catarí en la que reside la propiedad del club y donde se llevan a cabo las decisiones relevantes en torno al futuro de la entidad, piensan en ofrecerle a 'Lucho' un contrato vitalicio.

PARIS (France), 22/09/2025.- Paris Saint-Germain head coach Luis Enrique appears on screen as he receives the men’s Johan Cruyff Trophy for Coach of the Year during the Ballon d'Or 2025 ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, 22 September 2025. (Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra / Mohammed Badra / EFE

Con tiempo pra negociar

Parece que al PSG y a Luis Campos, director deportivo, se les hace corta la vinculación contractual de Luis Enrique con el club, que finalizaría en junio de 2027. Así que, con tiempo suficiente para comenzar las negociaciones con tranquilidad, desde Catar ya piensan en establecer una relación con el asturiano de larguísima duración que permita que el cuadro parisino siga siendo un equipo temible.