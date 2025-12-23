La última polémica de Javi Poves: "El CTA es otro pozo de mierda"

Apenas una semana después de descalificar a Hugo Duro llamándole "subnormal", Javi Poves vuelve a estar en el centro de la polémica tras su última rajada. Esta vez, el foco de las críticas del exfutbolista y actual entrenador del CD Colonia Moscardó de Segunda RFEF ha sido el arbitraje, por el que ha reconocido que siente "absoluta repugnancia" e incluso ha insinuado acerca de una posible relación entre este y las apuestas deportivas: "No quiero decir que este trio abritral tenga relaciones con apuestas, pero a mí me da que pensar", expresó tras la última derrota de su equipo por 1-5 ante el CD Quintanar del Rey, en la última jornada del año 2025 en la cuarta categoría del fútbol español.

"Quien ha aparecido es el árbitro, ese es el que ha aparecido. El número uno, el fenómeno", sentenciaban las primeras palabras de la intervención ante los medios de comunicación de Javi Poves tras la abultada derrota (1-5) de su equipo, el CD Colonia Moscardó frente al CD Quintanar del Rey, rival directo del equipo madrileño por los puestos de descenso del grupo 5 de Segunda Federación. El exfutbolista estaba verdaderamente enfadado con el trío arbitral que se había encargado de dirigir el choque, que concluyó con hasta siete tarjetas amarillas y una roja a favor de los locales. "No quiero decir que este trío abritral tenga relaciones con apuestas, pero a mí me da que pensar", indicaba el reconocido terraplanista.

El tono y la gravedad de las acusaciones iba en aumento conforme avanzaba su intervención: "Yo me voy a alejar del fútbol porque siento absoluta repgunancia por el CTA y por la gran mayoría de árbitros. ¿Me van a sancionar por expresar mis sentimientos? Yo no estoy poniendo en duda que lo hagan sin querer, yo pongo en duda que pueda haber relacones con apuestas deportivas. Tengo dudas de muchos árbitros porque hay cosas muy cantosas como lo que sucedió la semana pasada y lo que ha sucedido en esta", sentenciaba en un intento de justificación de sus desafiantes palabras.

"El CTA es otro pozo de mierda"

En su intervención no solo los colegiados del encuentro fueron duramente criticados, pues calificó el arbitraje del partido como "vergonzoso" y sustuvo que tienen un problema, que no es otro que "es que se piensan que somos tontos"; sino que también se atrevió a señalar al CTA, al que calificó como "otro pozo de mierda" y al que dirigió una petición: "Lo único que pido al CTA es que se pongan las pilas".

Además, Poves pronunció que este no es un sentimiento únicamente personal: "Muchas de las cosas que digo yo aquí las piensan muchos clubs. Habrá que ir destapando mierda, porque aquí hay mierda por un tubo". Pero cuando los periodistas allí presentes pensaban que las declaraciones del técnico del CD Colonia Moscardó ha´çian alcanzado su punto álgido, el final lo superó con creces. El terraplanista se dirigió a los profesionales de los medios de comunicación y les preguntó: "¿Cuántos decís? Entre 100 y 150 partidos y de sanción y no sé qué, no sé cuántos. Pues que les den por el culo a todos. A todos", concluyó antes de levantarse y abandonar la sala de prensa.

Declaraciones completas