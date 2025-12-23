La lesión de Isak podría apartarle de los terrenos de juego lo que resta de temporada

Malas noticias para el Liverpool. Su gran apuesta en el último periodo de traspasos, Alexander Isak, por el que el conjunto 'red' pagó 125 millones de libras (unos 150 millones de euros) al Newcastle United, sufrió una grave lesión el pasado fin de semana en la victoria ante el Tottenham (1-2). En la acción en la que el delantero sueco adelantó a los visitantes en el luminoso, Micky Van de Ven se llevó por delante al ex de la Real Sociedad justo al mismo tiempo que el balón se colaba al fondo de las mallas. Isak ni se puso en pie para celebrar el gol, lo que despertó la preocupación tanto de sus compañeros como de la afición inglesa. Pocas horas después se confirmaban los peores presagios: el '9' sufría una doble fractura en el tobillo y en el peroné.

La tarde del sábado, el Liverpool visitaba uno de los estadios más complejos de la Premier League: el Tottenham Hotspur Stadium. El cuadro dirigido por Arne Slot, cuya figura ha sido bastante cuestionada en este primer tramo de temporada por el bajón de rendimiento de los 'reds' respecto a la temporada pasada, afrontaba este partido como una oportunidad de reengancharse al Chelsea en la tabla tras su 'pinchazo' en St. James' Park. Y la aprovechó. El equipo de Merseyside sonsiguió tres puntos importantes tras vencer 1-2 con goles de Isak y de Ekitike.

El delantero sueco fue quien abrió la lata en el estadio londinense, pero en el mismo disparo que permitió a los visitantes adelantarse en el marcador se terminó su partido. Isak fue arrollado por Van de Ven instantáneamente después del chut y sus dolencias en la pierna incluso le impiedieron festejar su diana junto a sus compañeros. El ex del Newcastle United se vio obligado a abandonar el terreno de juego, y lo hizo con una expresión facial que no invitaba al optimismo: el propio futbolista fue el primero en temerse lo peor. "Es una gran decepción para él y también para nosotros", ha señalado Arne Slot.

¿Cuándo volverá a jugar?

Ayer, la histórica entidad inglesa emitía un comunicado en el que anunciaba que Alexander Isak ya se había sometido a la intervención quirúrgica de su fractura en el tobillo y en el peroné y, de esta manera, daba comienzo al proceso de recuperación del ariete internacional con la selección de Suecia. Lo hizo en la tarde del lunes, apenas 48 horas después del partido frente a los 'spurs'. A día de hoy, se desconoce el tiempo que el delantero de 26 años de edad estará lejos de los terrenos de juego.

Esta misma mañana, Arne Slot ha sido preguntado por el que fue el fichaje más caro del pasado mercado estival y de la historia de la Premier League. Acerca de si existe una fecha concreta para su regreso a la competición, el técnico neerlandés ha establecido que no la hay, que "va a ser una lesión larga" que se extenderá "un par de meses". Ello no quiere decir que una vez se cumplan estos plazos el '9' del Liverpool vuelva a estar preparado y en forma para jugar. De hecho, Slot ha afirmado que confía en que el sueco pueda volver a enfundarse la camiseta del cuadro inglés antes de que finalice la temporada 2025-26, pero en Inglaterra los rumores apuntan a lo contrario.