Los partidos que podría perderse Nico González por su lesión

Duro contratiempo para el Atlético de Madrid después de la jornada de domingo tras confirmarse que “Nico” González, una pieza más que habitual en el ataque rojiblanco, que después de realizarse pruebas médicas tras haber abandonado el terreno de juego el envite frente al Girona, ha sufrido una lesión muscular en el muslo derecho.

Las exploraciones realizadas por los servicios médicos del club han confirmado la dolencia y han puesto al internacional argentino bajo supervisión, sin dar un parte médico con plazos concretos para su recuperación para no pisarse los dedos, ya que son zonas complejas. La entidad madrileña, de hecho, ha señalado que la evolución marcará su regreso a los terrenos de juego, aunque este tipo de lesiones suele llevar aparejado un periodo de baja de entre dos y tres semanas como mínimo teniendo en cuenta los precedentes.

Complicado que vuelva tras el parón

En función de esos plazos todavía por definir de manera estricta, Nico estará ausente de los planes de Diego Pablo Simeone en el primer encuentro liguero tras el parón navideño ante la Real Sociedad, el 4 de enero, y su presencia en la Supercopa de España contra el Real Madrid el 8 de enero en Arabia Saudí pende de un hilo. Su participación parece complicada salvo una recuperación excepcional, ya que apenas habrán pasado dos semanas y media.

Nico González (Atlético) controla una pelota / ATM

Problemón para Simeone

La baja del argentino es más sensible que nunca, pues Simeone había encontrado en el exjugador de la Juventus de Turín un extremo de su confianza, con mucha verticalidad y capacidad de desborde, virtudes que casan a la perfección con el 'ABC' de lo que el Cholo le pide a un futbolista de banda. y su baja le va a obligar a plantear alternativas en el flanco derecho para tratar que su equipo no pierda confianza ni rendimiento.

Mendizorroza en el horizonte

El calendario del Atlético después del parón navideño albergará también otro duelo de Liga contra el Deportivo Alavés a mediados del mes de enero. Para el partido contra el cuaro babazorro el regreso de Nico se anotoja mucho más plausible, aunque según la condición en la que llegue se deberá decidir si arriesgar o no con su regreso.