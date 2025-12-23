El Manchester City 'dopa' al Girona para salvarlo del descenso

El Girona va a fichar Claudio Echeverri, joven centrocampista ofensivo argentino propiedad del Manchester City, como primera incorporación del mercado de invierno en su propósito de armar un conjunto capaz de conseguir la salvación tras una accidentada primera vuelta en la que al equipo le está costando carburar aunque ha ido de menos a más. Llegará en calidad de cedido hasta final de temporada previa rescindisión anticipada de su préstamo en el Bayer Leverkusen y buscando relanzar su carrera en Europa.

Echeverri, de 19 años y más conocido como “El Diablito” desde que apareció en escena con River Plate y es una de las promesas más importantes de todo el fútbol sudamericano. Su llegada a Montilivi se produce bajo el paraguas del City Football Group, lo que facilita el movimiento del talento al conjunto catalán. Esta ventaja estratégica le permite al Girona acceder a jugadores de alto potencial que, de otro modo, serían más difíciles de fichar en el mercado competitivo de invierno y que lo 'dopa' con respecto a sus rivales de la zona baja, que no tienen la opción de pulsar ese botón cuando se ven con el agua al cuello.

Girona - Atlético de Madrid, en imágenes. / Agencias

No explotó en Bundesliga

El mediocampista argentino no ha logrado consolidarse en la Bundesliga con el Leverkusen y buscará en Montilivi continuidad y minutos en una competición exigente como LaLiga, algo que a su edad necesita como el comer para crecer y que no ha tenido en Alemania. En España, donde recalará con casi total seguridad después de que el periodista Fabrizio Romano diese el acierdo por cerradom lo tendrá más sencillo por el menor ritmo de juego.

Refuerzo de lujo para salvarse

El Girona afronta la segunda mitad de la temporada liguera en plena pelea por la salvación de descender a Segunda División con solo unos pocos puntos de margen sobre los puestos de descenso. En este contexto, la incorporación de Echeverri aportará a Míchel un nuevo recurso en ataque, el de un futbolista que jamás se podría permitir y que llegará para solventar unas carencias ofensivas importantes.

Competencia desigual

El fichaje del “Diablito” Echeverri llega en un momento clave para el Girona, que espera que su aporte ayude a asegurar la permanencia en Primera División. El movimiento, en todo caso, escenifica una competencia en desigualdad de condiciones para salvar la categoría. El futbolista, de hecho, parecía poco convencido de llegar al club catalán porque tenía opciones más interesantes, pero pertenecer al City tiene estas cosas, que el club prefiere cesiones para ayudar a otros del grupo.