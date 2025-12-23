"Rubén Neves se mudará al Real Madrid cuando acabe su contrato a final de temporada"

El Real Madrid sigue rastreando el mercado en busca de dos posiciones: centrales y centrocampistas. Los primeros por la inminente salida de David Alaba y la situación que tiene con un Rudiger que cumplirá 33 en marzo y un Militao al que las lesiones no dejan estabilizarse de nuevo en el once con normalidad. También Huijsen está generando dudas y Raúl Asencio es un recurso de cantera que cumple el expediente, pero no es un futbolista determinante en su posición.

Rodri o refuerzos que lleguen libres

En el caso del centrocampista, el Real Madrid observa con atención cómo evoluciona Rodrigo Hernández de la recuperación de su lesión de ligamentos cruzados, que por el momento no le deja participar con normalidad en los partidos del Manchester City o de la selección. Es el hombre que ha señalado Florentino Pérez para reforzar su mediocampo, y el próximo verano tendrá, el del Mundial, tendrá que tomar una decisión porque en 2027 acaba contrato. Tendrá que renovar o informar al City de su intención de salir. El futbolista, de 29 años, ha manifestado en repetidas ocasiones que su deseo es regresar a jugar a España en algún momento y Florentino cree que su llegada al Madrid con 30 años sería el refuerzo perfecto para la posición que demanda Xabi Alonso.

Pero mientras se produce ese desenlace, el club sigue rastreando el mercado en busca de alguna oportunidad de fichaje. Y desde Arabia afirman que los blancos tienen apalabrada la llegada de un jugador para el mediocampo el próximo verano. Se trata de un jugador portugués, Rubén Neves, que se marchó a hacer fortuna al fútbol saudí en 2023 después de jugar en brillar en el Oporto y jugar en el Wolverhamton inglés durante seis temporadas.

Desde Arabia lo dan por hecho

Neves queda libre en junio y desde Arabia, el exjugador del Al Hilal, Al Jaber, ha asegurado en el canal MBC que Rubén Neves llegará gratis al conjunto blanco: "Me temo que Neves se mudará del Al-Hilal al Real Madrid gratis después de que su contrato con el equipo expire al final de esta temporada. Hay clubes de la Premier League inglesa que quieren fichar a Neves, y los contratos que le ofrecen son por tres años, es decir, hasta que cumpla 31. Está el Real Madrid, y estoy seguro de que hay otros clubes que quieren a Neves".

Otros nombres con los que se ha relacionado al Madrid son los del alemán del Stuttgart Angelo Stiller o el inglés Adama Wharton, del Crystal Palace, pero en ambos casos se trata de jugadores por los que habría que pagar un traspaso que ahora mismo el Real Madrid no se plantea desembolsar. El único jugador por el que Florentino está dispuesto a pagar es Rodri, pero la opción de Neves, llegando gratis interesa en un Madrid que en los últimos tiempos se ha reforzado con esta fórmula con la llegada de jugadores como Alaba, Rudiger o Trent Alexander-Arnold.

