Cañizares lo deja 'clarito' sobre Vinícius: "Quiere que le paguen por lo que fue"

Santiago Cañizares no tiene pelos en la lengua. Ni para hablar de la gestión de Peter Lim en el Valencia CF ni para el resto de asuntos de la actualidad futbolística. El exportero valencianista lo dejó muy claro esta vez cuando fue preguntado por Vinícius Jr., antes criticado por la mayoría de aficiones y ahora también hasta por la madridista, que en las encuestas en los medios nacionales ya vota en masa para que el Real Madrid lo venda.

Preguntado por el sueldo que pide el brasileño para renovar por el conjunto blanco, 'Cañete' expresó muy claramente su opinión sobre el futbolista en la Cadena Cope: "El futbolista está diciéndole al representante que presione porque el contrato que tiene es corto y se acaba pronto. Y también que el club deberá pagar por las expectativas y por lo que fue, porque fue un gran jugador que casi gana el Balón de Oro y ganó una Champions marcando", señaló. Zasca. El nivel actual del futbolista dista mucho de esas pretensiones.

No se quedó ahí Cañizares, que desarrolló su argumento: "El caché, si es por lo que está haciendo Vinicius, no corresponde seguramente con las cifras de las que se están hablando, con las que habrá encima de la mesa. Pero es que no se corresponde el de él y tampoco con el de la mayoría de los jugadores del Real Madrid", explicó.

La renovación de Vinícius

La renovación de contrato de Vinícius Júnior con el Real Madrid continúa siendo uno de los temas más delicados en la planta noble del Santiago Bernabéu. A poco más de un año para que expire su vínculo actual, que finaliza en junio de 2027, el futuro del delantero brasileño sigue envuelto en una mezcla de demandas salariales, desacuerdos con la directiva y obstáculos deportivos que mantienen las negociaciones paralizadas por las altas demandas del jugador a las que el club no piensa llegar.

Vinícius, durante el Real Madrid-Sevilla. / AFP7 vía Europa Press

Un sueldo cercano al de Cristiano

El gran escollo está siendo la cuestión salarial. Vinícius habría planteado un salario neto cercano a los 30 millones de euros por temporada, acompañado de variables y primas que convertirían su contrato en uno de los más altos en la historia del club, comparable incluso al que llegó a percibir Cristiano Ronaldo.