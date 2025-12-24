Cyle Larin, de nuevo en el mercado

No ha sido una buena primera vuelta para Cyle Larin. Vive una temporada para el alvidar en la Eredivisie neerlandesa y su continuidad en el club está en duda de cara al mercado de invierno, por lo que al igual que el pasado verano se abre al mercado de fichajes para encontrar acomodo y tratar de relanzar su carrera.

El futbolista recaló en el Feyenoord como cedido con opción de compra procedente del RCD Mallorca buscando una liga que le permitiera volver a brillar... Y no ha sido así. Larin acumula apenas 110 minutos disputados en liga sin conseguir goles, y en la Europa League tan solo ha podido ver puerta en una ocasión, cifras que distan mucho de las expectativas creadas a su llegada.

No se ha ganado el puesto

El delantero no ha sido capaz de convencer a Robin van Persie de que es el '9' que necesita a pesar de que el histórico delantero ha querido acoplarlo, sin éxito, a su idea de juego. Además, una lesión sufrida con la selección canadiense atrasó aún más su proceso de adaptación. Más bien lo impidió.

Cyle Larin, con la camiseta de la selección canadiense / SD

Problema para el Mallorca

Después de no cuajar en Mallorca, el combinado balear esperaba que Holanda fuera el sitio ideal para que se revalorizase y pudiese recuperar parte de lo invertido (7'5 millones de euros) en él en el traspaso que pagaron en el mercado anterior. En la entidad bermellona tampoco convenció en ningún momento, hecho por el cuál ya trataron de sacarlo.

Desde Rotterdam aseguran que, pese a su bajo nivel, el Feyenoord no contempla romper unilateralmente la cesión en este momento, aunque la posibilidad de que acaben comprando al futbolista parece muy lejana porque no está justificando esta posibilidad.

Estuvo en la lista del Valencia

El futbolista, que estuvo en la órbita del Valencia CF como alternativa a Umar Sadiq el pasado verano, mira ahora al mercado buscando que llegue algún equipo dispuesto a apostar por él y hacerle sentirse importante.