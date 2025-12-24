Fichaje sorpresa de Osasuna en Nochebuena

Movimiento sorpresa en LaLiga a pocas horas de vivir la cena de Nochebuena. Osasuna anunció, sin filtraciones entre medias y con los aficionados 'rojillos' en estado atónito, la incorporación de Javi Galán en calidad de traspasado hasta el 30 de junio de 2026 a cambio de medio millón de euros, pero con la opción de prorrogar la vinculación del lateral con el club navarro, duplicando la cantidad inicial de la operación, más allá de la fecha estipulada siempre y cuando Osasuna logre la permanencia. De esta manera, el nacido en Badajoz se unirá a la disciplina dirigida por Alessio Lisci a partir del 29 de diciembre, después de disputar con la entidad colchonera un total de 56 partidos: 35 en LaLiga EA Sports, 9 en Champions League, 3 del Mundial de Clubes, 8 en Copa del Rey y 1 de la Supercopa de España.

COMUNICADO OFICIAL DE OSASUNA

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid sobre los derechos deportivos del futbolista Javi Galán, por los cuales abonará 500.000 euros. El jugador ha suscrito una vinculación con la entidad rojilla hasta el próximo 30 de junio de 2026. No obstante, en el hipotético caso de que la vinculación entre las partes se prorrogase más allá de esa fecha, el club madrileño se reserva la opción de percibir 500.000 euros adicionales por cada nueva temporada que dispute en Osasuna y el equipo navarro logre la permanencia en LaLiga EA Sports. Asimismo, el Atlético de Madrid ha dado su permiso para que el futbolista pueda incorporarse a la disciplina de Alessio Lisci el lunes 29 de diciembre en el regreso del equipo a los entrenamientos y sea presentado como jugador de Osasuna esa misma tarde.

Javi Galán con el Atlético de Madrid. / ATM

Javier Galán Gil (19 de noviembre de 1994; Badajoz) es un futbolista que puede ocupar las diferentes demarcaciones de la banda izquierda, sea como lateral, carrilero e incluso extremo. Se trata de un jugador de largo recorrido, con velocidad, intensidad, ganador de duelos y capacidad para generar acciones ofensivas desde el perfil zurdo. Recala en el club navarro procedente del Atlético de Madrid, con el que ha disputado 56 partidos: 35 en LaLiga EA Sports, 9 en Champions League, 3 del Mundial de Clubes, 8 en Copa del Rey y 1 de la Supercopa de España. Durante los dos años y medio en los que ha sido jugador colchonero también tuvo un período de cesión en la Real Sociedad, con la que disputó otros 18 partidos, 2 de ellos de Champions League. Su fichaje por la entidad madrileña llegó tras convertirse en uno de los laterales más destacados de la máxima categoría en el Real Club Celta. Una Primera División en la que se había dado a conocer con el Huesca siendo uno de sus grandes referentes. Su primer partido ante Osasuna lo disputó con la camiseta del Córdoba, equipo con el que dio el salto al fútbol profesional tras formarse en clubes extremeños como el San Roque y Puerta Palmas, Don Bosco, Flecha Negra y Badajoz.