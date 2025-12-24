Impactante noticia de Felipe Caicedo tras el asesinato de su compañero Mario Pineida

El delantero Felipe Caicedo, que jugó en el Levante durante la temporada 2010-11 y se convirtió en uno de los atacantes más relevantes de su historia, comentó ante los medios de comunicación que está más cerca que nunca de retirarse como futbolista profesional a sus 37 años de edad. El motivo de su marcha de los terrenos de juego se debe al asesinato de Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club de la Serie A de Ecuador, quien perdió la vida en un tiroteo.

Caicedo, en su presentación como jugador del Barcelona de Guayaquil. / Redes sociales

"No me voy a quedar en Barcelona. Lo más probable es que me retire, no tengo pesando en seguir. Lo de Mario me ha afectado bastante y no quiero saber nada de fútbol. Soy de momentos, cuando decidí venir fue con el corazón más que con la cabeza. Si pensaba con la cabeza igual no venía", dijo el delantero, consciente de que no pasa por su mejor año a nivel deportivo y personal, y donde el asesinato de su compañero, con quien compartió vestuarios en la Selección de Ecuador, le ha dejado lo suficientemente tocado como para no querer seguir jugando a fútbol.

"En lo personal mal, sabemos todas las dificultades que tuve para rendir. Fue una año negativo para mí. Y en cuanto a lo grupal no estuvimos a la altura de las expectativas, que eran muy altas. Hay que intentar conciliar, vivimos tiempos difíciles. La institución no pasa por un buen momento", declaró ante los medios mientras se sentía dolido por lo sucedido. El lateral, según informan medios ecuatorianos, fue asesinado a la salida de una carnicería por sicarios, que también le quitaron la vida a una mujer que le acompañaba y dejaron herida a la madre del futbolista. Un suceso que ha conmocionado no solo a Ecuador, sino también a toda Latinoamérica.

La carrera de Caicedo

Como levantinista, Felipe Caicedo construyó una carrera marcada por la potencia, el sacrificio y la adaptación a contextos muy distintos del fútbol europeo. Tras formarse en el Basilea, y pasar por ligas exigentes como la inglesa, española e italiana, el ecuatoriano encontró en Orriols el calor y el escenario idóneo para despegar. Fue referencia ofensiva, líder silencioso y garantía competitiva, firmando 13 goles, muchos de ellos decisivos, y actuaciones que aún retumban en las profundidades del Ciutat de València.