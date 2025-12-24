Lluvia de millones del Manchester City para romper el mercado de invierno

Las notables actuaciones de Antoine Semenyo de la mano del Bournemouth le van a llevar a dar el salto a uno de los equipos más poderosos del mundo. Muchos han sido los clubes que han pretendido sus servicios, pero, finalmente, el Manchester City se lleva la palma ante Chelsea y Manchester United. Pep Guardiola tendrá un 'regalo navideño' para reforzar los extremos después de que Hugo Viana tomase acción no solo frente a la competencia, sino también ante la amenaza del Liverpool, que puso sus ojos en el londinense después de la lesión de Alexander Isak que le tendrá apartado los próximos dos meses.

Semenyo celebrando un gol con el Bournemouth / Daniel Molina

El atacante nacido en Londres se prepara para hacer las maletas al Etihad Stadium en el que apunta a ser uno de los traspasos del mercado de enero. Según informó Fabrizio Romano, el Manchester City aceleró las negociaciones en las últimas horas debido a la competencia por adquirir su firma. A su vez, tal y como apuntó The Athletic, el deseo de Semenyo de firmar por el City se basa en que se ve más cerca de conseguir títulos bajo la tutela de Pep Guardiola que defendiendo los intereses de otros equipos como Manchester United. Chelsea y Liverpool, pendientes de su situación.

Sin embargo, la operación no será para nada económica. Antoine Semenyo tiene una cláusula de 65 libras (unos 74 millones de euros) que el Manchester City se apresura en pagar, ya que caduca casi a mediados de enero. Es por ello que los de Pep Guardiola quieren adquirirlo rápidamente en sus filas y, a su vez, dar salida a Savinho, viejo conocido en LaLiga de la mano del Girona quien busca nuevos desafíos después de no contar con los minutos necesarios para destacar.

'Revés' para Iraola

Pese a ello, y a vísperas de uno de los movimientos del mercado, el Bournemouth perderá una de sus máximas referencias para lamento de Andoni Iraola, entrenador cherrie, quien ya era consciente de la situación de Semenyo. “Ahora mismo está con nosotros. Sé que hay mucho ruido a su alrededor. No es mi preocupación. Mi preocupación es que no afecte a su rendimiento, y no lo está haciendo. Está muy comprometido con el equipo y espero que podamos mantenerlo aquí. Es una situación que no podemos controlar. Ahora mismo es nuestro jugador y va a seguir jugando con nosotros. Si me preguntas, no quiero perderlo, definitivamente no. Pero cada vez que se abre el mercado, nunca se sabe lo que va a pasar”, declaró el técnico.