El Oviedo busca salidas urgentemente para poder reforzar la plantilla

El Real Oviedo, uno de los equipos de Primera División más necesitados de refuerzos para intentar lograr la permanencia, tendrá que dar salidas antes de poder abordar fichajes en el mercado de invierno. Actualmente, las 25 fichas de la plantilla están ocupadas, lo que impide que se pueda inscribir a nuevos jugadores sin que haya algún movimiento en forma de baja, como podría ser la del extremo francés Brandon Domingues, fichaje de este verano que no ha disputado ni un solo minuto en lo que va de Liga.

Otro de los jugadores cuyo futuro está en el aire es el venezolano Salomón Rondón, quien, a pesar de ser el actual máximo goleador del equipo con dos goles, podría regresar al fútbol mexicano, de donde llegó hace unos meses a la capital del Principado como petición expresa de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca.

Déficit alarmante de gol

Con solo siete goles a favor, el Real Oviedo se encuentra entre los equipos menos goleadores de la historia de Primera tras las primeras 17 jornadas. El equipo ha encadenado cuatro empates 0-0 en casa y solo ha logrado marcar en cuatro partidos de la temporada, por lo que la contratación de atacantes se presenta como una prioridad absoluta para el club en enero de 2026. Curiosamente, dos de los siete tantos ovetenses se dieron en la recta final del Valencia - Oviedo, partido en el que los carbayones se llevaron los tres puntos de Mestalla.

El Oviedo está dispuesto a lanzarse a por fichajes de cara al mercado de invierno, con el objetivo de mejorar la producción ofensiva y reforzar la plantilla en todas las líneas.

De momento, uno de los nombres más cercanos a convertirse en refuerzo es un mediocentro: el uruguayo Nicolás Fonseca, quien llegaría cedido desde Club León. A sus 27 años, Fonseca ya ha sido internacional con la selección absoluta de Uruguay y cuenta con experiencia en equipos como River Plate. Nico Fonseca estuvo en verano muy cerca de ser jugador del Valencia, aunque finalmente se decidió por fichar al francés Baptiste Santamaría.

Con 11 puntos y en la penúltima posición de LaLiga, el Oviedo regresará a los entrenamientos este domingo en El Requexón para preparar su próximo partido el domingo 4 de enero ante el Deportivo Alavés (Mendizorroza, 18:30 horas). Los azulones suman un punto más que el Levante, y cino menos que el Valencia, equipo que fija la puntuación para la permanencia tras 17 jornadas.