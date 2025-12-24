¿Cuándo volverá Jorge De Frutos a los terrenos de juego?

Jorge De Frutos asustó a todos los aficionados del Rayo Vallecano y de la Selección Española cuando fue sustituido ante el Betis mientras mostraba un dolor muy fuerte en su rodilla derecha, temiendo una rotura de ligamento cruzado que le apartaría de los terrenos de juego lo que queda de temporada pero que finalmente se quedó en un susto. El mismo futbolista lo comunicó en sus redes sociales: "En primer lugar, quiero dar las GRACIAS en mayúsculas a todos por vuestros mensajes de apoyo y de cariño estos días. Es muy bonito y emocionante ver que tanta gente, conocida y desconocida, se preocupa por mí en momentos como estos. Afortunadamente, la lesión no es tan grave como podía parecer en principio. Ha sido un susto importante, pero desde ya estoy centrado en recuperarme lo mejor posible para volver a ayudar al equipo sobre el césped, haciendo lo que más me gusta", escribió el atacante.

Mensaje esperanzador

El secretario técnico del Rayo Vallecano, Javier Portillo, ha sido entrevistado por Alicante Plaza, donde analizó el momento que atraviesa el conjunto franjirrojo y el regreso de Jorge de Frutos, con el que confía tener disponible más pronto que tarde tras superar el percance físico que le mantuvo apartado de los terrenos de juego. "Entre la Copa de África, las sanciones y las lesiones tenemos bastantes bajas y además importantes, pero eso no puede ser una excusa. Tenemos plantilla para un equipo competitivo. Y en cuanto a Jorge, lo importante es que se recupere bien; al final su vuelta será como un fichaje del mercado de invierno", dijo en Alicante Plaza.