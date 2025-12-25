El mercado de fichajes se gira hacia Artem Dovbyk

La AS Roma se prepara para un posible movimiento en el mercado de invierno en torno a Artem Dovbyk, exfutbolista que la 'rompió' en el Girona. El delantero ucraniano que no ha logrado consolidarse como referente de su proyecto en la capital italiana a pesar d elas grandes expectativas que levantó y cuya salida podría concretarse en el próximo mercado de enero, con varios clubes europeos observando de cerca su situación contractual. Inglaterra tiene más opciones por potencial económico, pero en toda Europa se giran hacia su situación.

Según varios medios italianos, la dirección deportiva romana ha empezado a explorar opciones para facilitar la salida del jugador, que no ha colmado las expectativas depositadas en él cuando en España fue uno de los delanteros más destacados. El club, de hecho, estaría dispuesto a escuchar ofertas en el próximo mercado si se presenta una propuesta que se acerque a las expectativas del club y que 'amortigue' la pérdida que le ha generado que el fichaje no hay a triunfado, ya sea en forma de traspaso o incluso mediante operaciones alternativas, con la Premier League como destino preferente por su capacidad para apostar por esta clase de jugadores, ya que en LaLiga es imposible encontrar inversores en el mercado más allá del Top4.

Interés de la Premier League

Las conversaciones para una salida de Dovbyk apuntan especialmente a Inglaterra, donde varios equipos han mostrado interés en el jugador. En primer lugar está el West Ham United aparece como uno de los principales interesados. La Roma quiere 22 kilos si es vía traspaso y el club londinense los tiene, pero debe querer invertirlos en esta opción. Equipos como Everton y Sunderland también figuran en la lista de posibles destinos.

Dovbyk, que disputó hasta ahora 14 partidos en la presente campaña con cifras discretas ( solamente 2 goles y 2 asistencias), no ha terminado de asentarse en los planes de los técnicos, lo que ha abierto la puerta a una posible negociación. La falta de continuidad, un contexto táctico cambiante y la necesidad de liberar masa salarial para reforzar otras áreas han sido factores clave en la decisión de buscarle una salida, según fuentes internas del club.

Escenarios futuros

Aunque la Premier League parece el destino más probable, no se descartan operaciones de intercambio o cesiones con otros clubes europeos en función de cómo evolucione el mercado y las necesidades de la Roma de equilibrar el plantel y la economía del club.

Con la ventana de fichajes de enero a punto de abrir, el futuro inmediato de Artem Dovbyk podría definirse en las próximas semanas, con atención especial a las propuestas que lleguen desde Inglaterra y posibles movimientos estratégicos por parte de Trigoria para cerrar su salida de la capital italiana.

LaLiga solo accedería con cesión

En primera instancia los clubes de LaLiga no tienen ninguna posibilidad de acceder al jugador ucraniano. Si en la Premier League no terminan de lanzarse a por él, los clubes de LaLiga que lo quieran deberán esperar hasta los últimos días de mercado para ver si la Roma accede a dejarlo a préstamo para intentar que se revalorice.